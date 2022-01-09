مدير "صحة مكة المكرمة" يفاجئ مراكز "تطمن" بجولة تفقدية

لرصد الإيجابيات والسلبيات ومعالجتها ومتابعة تقديم الخدمات للمرضى

نفذ مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل بن حمزة مطير، اليوم الأحد، جولة تفقدية مفاجئة على مراكز (تطمن) المخصص لفحص فيروس كورونا.

رافق "مطير" خلال الجولة كل من: مساعده للصحة العامة الدكتور سري عسيري، والرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي الدكتور دلشاد علي عباس، وعدد من قيادات الصحة.

وقال المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة، حمد بن فيحان العتيبي، إن الجولة المفاجئة تأتي ضمن عدة جولات لمتابعة سير العمل في عيادات تطمن بالمراكز الصحية المخصصة لفحص فيروس كورونا الجديد كوفيد19، ورصد الإيجابيات والوقوف على فرص التحسين، إن وجدت، ومعالجتها في الحال، بالإضافة إلى متابعة آلية استقبال المرضى، وتقديم الخدمات والرعاية الطبية لهم والاستماع لأراء ومقترحات المراجعين .

وجرى خلال الجولة تفقد تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ لبروتوكول وزارة الصحة المعد لمواجهة الجائحة.

وشدد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، على جميع قاطني مكة المكرمة من الأهالي والمقيمين، بالالتزام بالإجراءات والضوابط الوقائية والاحترازية والعلاجية في أسلوب حياتهم بشكل عام، مشددًا على جميع موظفي وموظفات القطاع الصحي والمرضى والمراجعين بضرورة التقيد بالتعليمات أثناء زيارتهم أو وجودهم في المنشآت الصحية، متمنيًا للجميع وافر الصحة.