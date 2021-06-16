النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المملكة تستضيف مؤتمر وزراء ومسؤولي الثقافة العرب في دورته الـ23 لعام 2022

الحدث يهدف إلى تعزيز تبادل الثقافات ومدّ جسورها بين أقطار الدول العربية

اتفقت المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، على استضافة مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، في دورته الـ23 العام المقبل 2022م، بتنظيم وزارة الثقافة، وتحت رعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

ويعد المؤتمر من الأحداث الثقافية المهمة في العالم العربي، وتنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" مرّة كل سنتين، وتستضيف فيه الدول الأعضاء البالغ عددها 22 دولة، لتعزيز تبادل الثقافات ومد جسورها بين أقطار الدول العربية.

وقد تولت المملكة رئاسة المؤتمر سابقاً في عام 2015م في دورته 19 تحت شعار "اللغة العربية منطلقاً للتكامل الثقافي الإنساني".

وتأتي استضافة المملكة العربية السعودية لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، امتداداً لجهودها المثمرة في مجالات التربية والثقافة والعلوم على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتأكيداً لحضورها الثقافي البارز الذي ينطلق من اهتمام ودعم سمو وزير الثقافة.

وأثبت القطاع الثقافي في المملكة مدى استعداده وجاهزيته غير المسبوقة في إعداد وإيجاد جُملة من الأنشطة والمبادرات والفعاليات الثقافية رغم الظروف الصعبة التي كان يمر بها العالم جرّاء جائحة كورونا، وبما يعكس اهتمام المملكة الكبير في كل ما يتعلق بالنشاط الثقافي، ودورها العميق في تحقيق رؤى الدول العربية وتعزيز تقارب شعوبها وتوفير المزيد من فرص التعاون المشتركة من خلال الثقافة.

يُذكر أن العلاقة بين المملكة العربية السعودية ومنظمة "الألكسو" تمتد إلى 51 عاماً من تأسيس المنظمة، وشهدت مؤخراً نشاطاً ملحوظاً بعدد من الأنشطة ذات العلاقة بعمل المنظمة، آخرها لقاء 70 قائداً من 50 جهة سعودية من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بمسؤولين المنظمة في مقدمتهم المدير العام الدكتور محمد ولد أعمر، اطّلع الجميع خلاله على رؤية وتطلعات ومبادرات وبرامج المنظمة، إضافة إلى إطلاق مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة بالشراكة مع "الألكسو" أول مبادرة من نوعها لاكتشاف ورعاية الموهوبين العرب مبادرة "الموهوبون العرب"، ومشاركة 10 جهات سعودية في إبداء مرئياتها حول الخطة الاستراتيجية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (2023- 2028م)، من خلال ورشة العمل الوطنية التي أقيمت في يناير الماضي في مدينة الرياض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المملكة تستضيف مؤتمر وزراء ومسؤولي الثقافة العرب في دورته الـ23 لعام 2022
سبق

اتفقت المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، على استضافة مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، في دورته الـ23 العام المقبل 2022م، بتنظيم وزارة الثقافة، وتحت رعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

ويعد المؤتمر من الأحداث الثقافية المهمة في العالم العربي، وتنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" مرّة كل سنتين، وتستضيف فيه الدول الأعضاء البالغ عددها 22 دولة، لتعزيز تبادل الثقافات ومد جسورها بين أقطار الدول العربية.

وقد تولت المملكة رئاسة المؤتمر سابقاً في عام 2015م في دورته 19 تحت شعار "اللغة العربية منطلقاً للتكامل الثقافي الإنساني".

وتأتي استضافة المملكة العربية السعودية لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، امتداداً لجهودها المثمرة في مجالات التربية والثقافة والعلوم على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتأكيداً لحضورها الثقافي البارز الذي ينطلق من اهتمام ودعم سمو وزير الثقافة.

وأثبت القطاع الثقافي في المملكة مدى استعداده وجاهزيته غير المسبوقة في إعداد وإيجاد جُملة من الأنشطة والمبادرات والفعاليات الثقافية رغم الظروف الصعبة التي كان يمر بها العالم جرّاء جائحة كورونا، وبما يعكس اهتمام المملكة الكبير في كل ما يتعلق بالنشاط الثقافي، ودورها العميق في تحقيق رؤى الدول العربية وتعزيز تقارب شعوبها وتوفير المزيد من فرص التعاون المشتركة من خلال الثقافة.

يُذكر أن العلاقة بين المملكة العربية السعودية ومنظمة "الألكسو" تمتد إلى 51 عاماً من تأسيس المنظمة، وشهدت مؤخراً نشاطاً ملحوظاً بعدد من الأنشطة ذات العلاقة بعمل المنظمة، آخرها لقاء 70 قائداً من 50 جهة سعودية من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بمسؤولين المنظمة في مقدمتهم المدير العام الدكتور محمد ولد أعمر، اطّلع الجميع خلاله على رؤية وتطلعات ومبادرات وبرامج المنظمة، إضافة إلى إطلاق مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة بالشراكة مع "الألكسو" أول مبادرة من نوعها لاكتشاف ورعاية الموهوبين العرب مبادرة "الموهوبون العرب"، ومشاركة 10 جهات سعودية في إبداء مرئياتها حول الخطة الاستراتيجية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (2023- 2028م)، من خلال ورشة العمل الوطنية التي أقيمت في يناير الماضي في مدينة الرياض.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
03:36 PM

المملكة تستضيف مؤتمر وزراء ومسؤولي الثقافة العرب في دورته الـ23 لعام 2022

الحدث يهدف إلى تعزيز تبادل الثقافات ومدّ جسورها بين أقطار الدول العربية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
327

اتفقت المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، على استضافة مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، في دورته الـ23 العام المقبل 2022م، بتنظيم وزارة الثقافة، وتحت رعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

ويعد المؤتمر من الأحداث الثقافية المهمة في العالم العربي، وتنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" مرّة كل سنتين، وتستضيف فيه الدول الأعضاء البالغ عددها 22 دولة، لتعزيز تبادل الثقافات ومد جسورها بين أقطار الدول العربية.

وقد تولت المملكة رئاسة المؤتمر سابقاً في عام 2015م في دورته 19 تحت شعار "اللغة العربية منطلقاً للتكامل الثقافي الإنساني".

وتأتي استضافة المملكة العربية السعودية لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، امتداداً لجهودها المثمرة في مجالات التربية والثقافة والعلوم على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتأكيداً لحضورها الثقافي البارز الذي ينطلق من اهتمام ودعم سمو وزير الثقافة.

وأثبت القطاع الثقافي في المملكة مدى استعداده وجاهزيته غير المسبوقة في إعداد وإيجاد جُملة من الأنشطة والمبادرات والفعاليات الثقافية رغم الظروف الصعبة التي كان يمر بها العالم جرّاء جائحة كورونا، وبما يعكس اهتمام المملكة الكبير في كل ما يتعلق بالنشاط الثقافي، ودورها العميق في تحقيق رؤى الدول العربية وتعزيز تقارب شعوبها وتوفير المزيد من فرص التعاون المشتركة من خلال الثقافة.

يُذكر أن العلاقة بين المملكة العربية السعودية ومنظمة "الألكسو" تمتد إلى 51 عاماً من تأسيس المنظمة، وشهدت مؤخراً نشاطاً ملحوظاً بعدد من الأنشطة ذات العلاقة بعمل المنظمة، آخرها لقاء 70 قائداً من 50 جهة سعودية من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بمسؤولين المنظمة في مقدمتهم المدير العام الدكتور محمد ولد أعمر، اطّلع الجميع خلاله على رؤية وتطلعات ومبادرات وبرامج المنظمة، إضافة إلى إطلاق مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة بالشراكة مع "الألكسو" أول مبادرة من نوعها لاكتشاف ورعاية الموهوبين العرب مبادرة "الموهوبون العرب"، ومشاركة 10 جهات سعودية في إبداء مرئياتها حول الخطة الاستراتيجية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (2023- 2028م)، من خلال ورشة العمل الوطنية التي أقيمت في يناير الماضي في مدينة الرياض.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,617
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,112
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,219
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,827

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا والتفكير الناقد!!

تعليمنا والتفكير الناقد!!

غسان محمد عسيلان
الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة