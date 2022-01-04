"كورونا" يصيب ملك وملكة السويد

تلقيا 3 جرعات من اللقاح

أعلنت السويد، اليوم الثلاثاء، أن ملك وملكة البلاد أصيبا بفيروس كورونا.



وذكر القصر الملكي في بيان أن الملك والملكة ظهرت عليهما أعراض طفيفة؛ وفقًا لـ"رويترز".



وبين أنهما حصلا على ثلاث جرعات من اللقاح المضاد لـ"كورونا".