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"كورونا" يصيب ملك وملكة السويد

تلقيا 3 جرعات من اللقاح

أعلنت السويد، اليوم الثلاثاء، أن ملك وملكة البلاد أصيبا بفيروس كورونا.

وذكر القصر الملكي في بيان أن الملك والملكة ظهرت عليهما أعراض طفيفة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وبين أنهما حصلا على ثلاث جرعات من اللقاح المضاد لـ"كورونا".

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"كورونا" يصيب ملك وملكة السويد
سبق

أعلنت السويد، اليوم الثلاثاء، أن ملك وملكة البلاد أصيبا بفيروس كورونا.

وذكر القصر الملكي في بيان أن الملك والملكة ظهرت عليهما أعراض طفيفة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وبين أنهما حصلا على ثلاث جرعات من اللقاح المضاد لـ"كورونا".

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
06:39 PM

"كورونا" يصيب ملك وملكة السويد

تلقيا 3 جرعات من اللقاح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,924

أعلنت السويد، اليوم الثلاثاء، أن ملك وملكة البلاد أصيبا بفيروس كورونا.

وذكر القصر الملكي في بيان أن الملك والملكة ظهرت عليهما أعراض طفيفة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وبين أنهما حصلا على ثلاث جرعات من اللقاح المضاد لـ"كورونا".

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