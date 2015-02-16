النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نجاح جراحة لإزالة ورم داخل قناة النخاع الشوكي لمريضة بمستشفى الملك عبدالله ببيشة

في أول عملية من نوعها

نجح فريق طبي من مستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة في إنهاء معاناة مريضة تعاني من ورم في قناة النخاع الشوكي، سبب لها ضعفًا في الرجلين وصعوبة في الحركة مع فقدان الإحساس في الجزء السفلي من الجسم.

وأوضحت "صحة بيشة" أن المريضة راجعت عيادة جراحة العمود الفقري بمستشفى الملك عبدالله ببيشة، وبعد الكشف عليها واستكمال الفحوصات الطبية اللازمة، قرر الفريق الطبي المعالج إجراء عملية جراحية للمريضة، وقد تكللت بالنجاح، وتحسنت حالتها، وهي تحت الملاحظة ومتابعة الفريق الطبي المعالج.

أجرى العملية فريق طبي مكون من: الدكتور "صالح عبدالرحمن آل خبتي" استشاري جراحة العمود الفقري، والدكتور "محمد عوض الزين" استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور "عبدو صالح" استشاري جراحة المخ والأعصاب، وقد تم إجراء العملية باستخدام الميكروسكوب الجراحي.

ويعد مستشفى الملك عبدالله المستشفى المرجعي الأول بالمنطقة، ويقدم خدماته لسكان المحافظة وما جاورها، وتبلغ سعته السريرية 365 سريرًا، وتتوفر به كافة التخصصات الطبية.

وبلغ مراجعو طوارئ المستشفى لشهر يناير من العام الحالي 2022م، 6018 مراجعًا، كما بلغ عدد عمليات القسطرة القلبية 58 عملية، وبلغت الفحوصات الإشعاعية 8301، وجلسات الكلى 214 جلسة، والفحوصات المخبرية 26904 فحصًا، كما بلغ عدد المنومين 801 منوم، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات 8412 مراجعًا، والعمليات 440 عملية جراحية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نجاح جراحة لإزالة ورم داخل قناة النخاع الشوكي لمريضة بمستشفى الملك عبدالله ببيشة
سبق

نجح فريق طبي من مستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة في إنهاء معاناة مريضة تعاني من ورم في قناة النخاع الشوكي، سبب لها ضعفًا في الرجلين وصعوبة في الحركة مع فقدان الإحساس في الجزء السفلي من الجسم.

وأوضحت "صحة بيشة" أن المريضة راجعت عيادة جراحة العمود الفقري بمستشفى الملك عبدالله ببيشة، وبعد الكشف عليها واستكمال الفحوصات الطبية اللازمة، قرر الفريق الطبي المعالج إجراء عملية جراحية للمريضة، وقد تكللت بالنجاح، وتحسنت حالتها، وهي تحت الملاحظة ومتابعة الفريق الطبي المعالج.

أجرى العملية فريق طبي مكون من: الدكتور "صالح عبدالرحمن آل خبتي" استشاري جراحة العمود الفقري، والدكتور "محمد عوض الزين" استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور "عبدو صالح" استشاري جراحة المخ والأعصاب، وقد تم إجراء العملية باستخدام الميكروسكوب الجراحي.

ويعد مستشفى الملك عبدالله المستشفى المرجعي الأول بالمنطقة، ويقدم خدماته لسكان المحافظة وما جاورها، وتبلغ سعته السريرية 365 سريرًا، وتتوفر به كافة التخصصات الطبية.

وبلغ مراجعو طوارئ المستشفى لشهر يناير من العام الحالي 2022م، 6018 مراجعًا، كما بلغ عدد عمليات القسطرة القلبية 58 عملية، وبلغت الفحوصات الإشعاعية 8301، وجلسات الكلى 214 جلسة، والفحوصات المخبرية 26904 فحصًا، كما بلغ عدد المنومين 801 منوم، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات 8412 مراجعًا، والعمليات 440 عملية جراحية.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
09:03 PM

نجاح جراحة لإزالة ورم داخل قناة النخاع الشوكي لمريضة بمستشفى الملك عبدالله ببيشة

في أول عملية من نوعها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
1
884

نجح فريق طبي من مستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة في إنهاء معاناة مريضة تعاني من ورم في قناة النخاع الشوكي، سبب لها ضعفًا في الرجلين وصعوبة في الحركة مع فقدان الإحساس في الجزء السفلي من الجسم.

وأوضحت "صحة بيشة" أن المريضة راجعت عيادة جراحة العمود الفقري بمستشفى الملك عبدالله ببيشة، وبعد الكشف عليها واستكمال الفحوصات الطبية اللازمة، قرر الفريق الطبي المعالج إجراء عملية جراحية للمريضة، وقد تكللت بالنجاح، وتحسنت حالتها، وهي تحت الملاحظة ومتابعة الفريق الطبي المعالج.

أجرى العملية فريق طبي مكون من: الدكتور "صالح عبدالرحمن آل خبتي" استشاري جراحة العمود الفقري، والدكتور "محمد عوض الزين" استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور "عبدو صالح" استشاري جراحة المخ والأعصاب، وقد تم إجراء العملية باستخدام الميكروسكوب الجراحي.

ويعد مستشفى الملك عبدالله المستشفى المرجعي الأول بالمنطقة، ويقدم خدماته لسكان المحافظة وما جاورها، وتبلغ سعته السريرية 365 سريرًا، وتتوفر به كافة التخصصات الطبية.

وبلغ مراجعو طوارئ المستشفى لشهر يناير من العام الحالي 2022م، 6018 مراجعًا، كما بلغ عدد عمليات القسطرة القلبية 58 عملية، وبلغت الفحوصات الإشعاعية 8301، وجلسات الكلى 214 جلسة، والفحوصات المخبرية 26904 فحصًا، كما بلغ عدد المنومين 801 منوم، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات 8412 مراجعًا، والعمليات 440 عملية جراحية.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,052
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,511
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,174
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,135

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

حواء القرني
هل أنت مدير استثنائي؟

هل أنت مدير استثنائي؟

حسن آل عمير
وهم التزام المسار

وهم التزام المسار

مها الجبر
الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة