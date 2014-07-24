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شرطة جازان تضبط (80) شخصًا في تجمُّع مخالف للإجراءات الاحترازية

جرى اتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات بحق المسؤول عنه والحضور

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (80) شخصًا في إحدى القرى بمحافظة أحد المسارحة، في تجمُّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد - 19)؛ وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق المسؤول وكل مَن حضر التجمُّع محل المخالفة.

شرطة جازان فيروس كورونا الجديد جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة جازان تضبط (80) شخصًا في تجمُّع مخالف للإجراءات الاحترازية
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (80) شخصًا في إحدى القرى بمحافظة أحد المسارحة، في تجمُّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد - 19)؛ وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق المسؤول وكل مَن حضر التجمُّع محل المخالفة.

23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442
08:51 PM
اخر تعديل
24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
05:34 AM

شرطة جازان تضبط (80) شخصًا في تجمُّع مخالف للإجراءات الاحترازية

جرى اتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات بحق المسؤول عنه والحضور

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
2
1,632

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (80) شخصًا في إحدى القرى بمحافظة أحد المسارحة، في تجمُّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد - 19)؛ وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق المسؤول وكل مَن حضر التجمُّع محل المخالفة.

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