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أمانة العاصمة المقدسة تنظم ورشة عمل لتحديث خطتها الإستراتيجية

وفقًا لرؤية المملكة 2030 وتطلعات وزارة الشؤون البلدية

نظَّمت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم، ورشة عمل لتحديث خطتها الإستراتيجية والتنفيذية، بما يتواكب مع الاحتياجات والخدمات البلدية، وفقاً لرؤية المملكة 2030، وتطلُّعات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

يأتي ذلك بما يحقق الرقي والاستدامة للقطاع البلدي بمكة المكرمة ويوطد الشراكة الاستراتيجية الفاعلة بين الأمانة والقطاعات العامة والخاصة وغير الربحية.

وتضمنت الورشة عرضاً تعريفياً عاماً عن إحصائيات أمانة العاصمة المقدسة وهيكلها الإداري والاستراتيجي ومراحل مشروع الخطة الاستراتيجية، واقتراح مجموعةٍ من المبادرات والمشاريع الإبداعية التي تخدم المجتمع والجهات المستفيدة، بالإضافة إلى أخذِ آراء الجهات المستفيدة وتطلعاتهم المستقبلية حول الأمانة وخدماتها.

وتعمل الأمانة على تنفيذ العديد من ورش العمل للجهات المستفيدة للمساهمة في وضع ملامح الخطة الاستراتيجية للأمانة، ومناقشة مراحل التخطيط الاستراتيجي، وصياغة الهوية الاستراتيجية، بالإضافة إلى إجراء تحليل احتياجات المستفيدين، والتعرف على آلية بناء المشاريع الاستراتيجية وكيفية المواءمة مع الجهات ذات العلاقة.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمانة العاصمة المقدسة تنظم ورشة عمل لتحديث خطتها الإستراتيجية
سبق

نظَّمت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم، ورشة عمل لتحديث خطتها الإستراتيجية والتنفيذية، بما يتواكب مع الاحتياجات والخدمات البلدية، وفقاً لرؤية المملكة 2030، وتطلُّعات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

يأتي ذلك بما يحقق الرقي والاستدامة للقطاع البلدي بمكة المكرمة ويوطد الشراكة الاستراتيجية الفاعلة بين الأمانة والقطاعات العامة والخاصة وغير الربحية.

وتضمنت الورشة عرضاً تعريفياً عاماً عن إحصائيات أمانة العاصمة المقدسة وهيكلها الإداري والاستراتيجي ومراحل مشروع الخطة الاستراتيجية، واقتراح مجموعةٍ من المبادرات والمشاريع الإبداعية التي تخدم المجتمع والجهات المستفيدة، بالإضافة إلى أخذِ آراء الجهات المستفيدة وتطلعاتهم المستقبلية حول الأمانة وخدماتها.

وتعمل الأمانة على تنفيذ العديد من ورش العمل للجهات المستفيدة للمساهمة في وضع ملامح الخطة الاستراتيجية للأمانة، ومناقشة مراحل التخطيط الاستراتيجي، وصياغة الهوية الاستراتيجية، بالإضافة إلى إجراء تحليل احتياجات المستفيدين، والتعرف على آلية بناء المشاريع الاستراتيجية وكيفية المواءمة مع الجهات ذات العلاقة.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
03:35 PM

أمانة العاصمة المقدسة تنظم ورشة عمل لتحديث خطتها الإستراتيجية

وفقًا لرؤية المملكة 2030 وتطلعات وزارة الشؤون البلدية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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نظَّمت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم، ورشة عمل لتحديث خطتها الإستراتيجية والتنفيذية، بما يتواكب مع الاحتياجات والخدمات البلدية، وفقاً لرؤية المملكة 2030، وتطلُّعات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

يأتي ذلك بما يحقق الرقي والاستدامة للقطاع البلدي بمكة المكرمة ويوطد الشراكة الاستراتيجية الفاعلة بين الأمانة والقطاعات العامة والخاصة وغير الربحية.

وتضمنت الورشة عرضاً تعريفياً عاماً عن إحصائيات أمانة العاصمة المقدسة وهيكلها الإداري والاستراتيجي ومراحل مشروع الخطة الاستراتيجية، واقتراح مجموعةٍ من المبادرات والمشاريع الإبداعية التي تخدم المجتمع والجهات المستفيدة، بالإضافة إلى أخذِ آراء الجهات المستفيدة وتطلعاتهم المستقبلية حول الأمانة وخدماتها.

وتعمل الأمانة على تنفيذ العديد من ورش العمل للجهات المستفيدة للمساهمة في وضع ملامح الخطة الاستراتيجية للأمانة، ومناقشة مراحل التخطيط الاستراتيجي، وصياغة الهوية الاستراتيجية، بالإضافة إلى إجراء تحليل احتياجات المستفيدين، والتعرف على آلية بناء المشاريع الاستراتيجية وكيفية المواءمة مع الجهات ذات العلاقة.

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