مركز الملك سلمان يواصل توزيع مساعدات غذائية وصحية في موريتانيا وغزة والسودان واليمن

مواصلة مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في الحديدة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية بجمهورية موريتانيا الإسلامية.



كما وزع المركز أمس 4 أطنان و785 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مقاطعة السبخة بالعاصمة نواكشوط، استفاد منها 522 فردًا.



كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر المتعففة والأكثر احتياجًا في قطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية.



وجرى توزيع 2,560 سلة غذائية في قطاع غزة، استفاد من التوزيع 12,800 فرد.



ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للشعب الفلسطيني الشقيق خلال شهر رمضان المبارك.



كما وزع المركز، أمس، 99 طنًّا و495 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للأسر الأشد احتياجًا في عدد من ولايات جمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 18,090 فرد.



وجرى في الولاية الشمالية توزيع 7 أطنان و920 كيلوغرامًا من السلال الغذائية في محلية الدبة، استفاد منها 1440 فردًا، و12 طنًّا و870 كيلوغرامًا من السلال الغذائية في محلية مروي، استفاد منها 2340 فردًا، و11 طنًّا و55 كيلوغرامًا من السلال الغذائية في محلية دنقلا 2010 استفاد منها 2010 أفراد، و8 أطنان و745 كيلوغرامًا من السلال الغذائية في محلية البرقيق، استفاد منها 1590 فرد، و8 أطنان و745 كيلوغرامًا من السلال الغذائية في محلية دلقو، استفاد منها 1590 فردًا، و16 طنًّا و665 كيلوغرامًا من السلال الغذائية في محلية حلفا استفاد منها 3.030 فردًا.



كما جرى في ولاية القضارف توزيع 16 طنًّا و500 كيلوغرام في محلية القضارف، استفاد منها 3.000 فرد، و9 أطنان و240 كيلوغرامًا محلية القلابات الغربية استفاد منها 1.680 فردًا، وفي ولاية وسط دارفور تم توزيع 16 طنًّا و500 كيلوغرام في محلية زالنجى، استفاد منها 3000 فرد.



وفي السياق ذاته واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة اليمنية.



وجرى خلال الفترة من 8 حتى 14 أبريل 2021م، ضخ 455,000 لتر من المياه الاستخدام للخزانات، وضخ 315,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 28 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، استفاد منها 8,400 فرد.



كما واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.



وراجع العيادات خلال المدة من 8 حتى 14 أبريل 2021م في عيادة الطوارئ 20 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 135 شخصًا، وعيادة التوعية والتثقيف 58 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية 5 حالات.



وفي الخدمات المرافقة فقد صُرفت الأدوية لـ162 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 63 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية 3 مستفيدين، كما نفذت 3 أنشطة للتخلص من النفايات.