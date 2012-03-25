الطائف.. ضبط بذور ومبيدات منتهية الصلاحية في مصنع غير مرخص

ضِمن الحملات الرقابية المكثفة لمواجهة المنتجات المقلدة والمغشوشة

أسفرت الجولات التفتيشية التي قام بها مأمورو ضبط المبيدات، بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمنطقة مكة المكرمة، عن ضبط مبيدات في مصنع غير مرخص بمحافظة الطائف؛ حيث تمت مصادرة المضبوطات؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

يأتي ذلك ضمن الحملات الرقابية المكثفة بمختلف أماكن تداول وبيع المبيدات الزراعية والبذور، كذلك لمواجهة المبيدات المقلدة والمغشوشة، والمخصبات الزراعية المحظور تداولها بالأسواق، وغير المصرح بها، والبذور مجهولة المصدر.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، في بيان ورد إلى "سبق": هناك حملات رقابية على أسواق ومحلات بيع المبيدات لضبط المخالفين، والمبيدات غير المصرح بها.

وأضاف: مأمورو ضبط مخالفات المبيدات ينفّذون جولات تفتيشية بشكل دوري؛ للكشف على المبيدات والبذور الزراعية.

وناشد "الغامدي"، المزارعين، ضرورة إبلاغ الوزارة عن حالات غش المبيدات، سواء في المحلات أو الأسواق؛ لمساعدة الجهات المنفذة في القضاء على آفة المبيدات المغشوشة والمحظور تداولها والبذور مجهولة المصدر.