وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، تبدأ الساعة الـ ٩ صباحاً، وتستمر حتى الساعة الـ ٦ مساءً.

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي المهد والحناكية.

في تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي المهد والحناكية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-10-01 نبّه المركز الوطني للأرصاد، من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي المهد والحناكية. وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، تبدأ الساعة الـ ٩ صباحاً، وتستمر حتى الساعة الـ ٦ مساءً.

01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443 01:07 PM

في تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي المهد والحناكية تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية





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نبّه المركز الوطني للأرصاد، من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي المهد والحناكية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، تبدأ الساعة الـ ٩ صباحاً، وتستمر حتى الساعة الـ ٦ مساءً.