في تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي المهد والحناكية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي المهد والحناكية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، تبدأ الساعة الـ ٩ صباحاً، وتستمر حتى الساعة الـ ٦ مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي المهد والحناكية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، تبدأ الساعة الـ ٩ صباحاً، وتستمر حتى الساعة الـ ٦ مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي المهد والحناكية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، تبدأ الساعة الـ ٩ صباحاً، وتستمر حتى الساعة الـ ٦ مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي المهد والحناكية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، تبدأ الساعة الـ ٩ صباحاً، وتستمر حتى الساعة الـ ٦ مساءً.