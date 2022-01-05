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"الأمن البيئي" تضبط مواطنًا مخالفًا اقتلع 4 أشجار بالرياض

تم تطبيق الإجراءات النظامية بغرامة تصل إلى 20 ألف ريال لكل شجرة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة, اقتلع (4) أشجار دون ترخيص بوادي حنيفة بمدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالف، مبينًا أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص غرامة تصل إلى (20) ألف ريال لكل شجرة.

ودعا المالكي الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأمن البيئي" تضبط مواطنًا مخالفًا اقتلع 4 أشجار بالرياض
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة, اقتلع (4) أشجار دون ترخيص بوادي حنيفة بمدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالف، مبينًا أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص غرامة تصل إلى (20) ألف ريال لكل شجرة.

ودعا المالكي الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
04:58 PM
اخر تعديل
05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
05:39 PM

"الأمن البيئي" تضبط مواطنًا مخالفًا اقتلع 4 أشجار بالرياض

تم تطبيق الإجراءات النظامية بغرامة تصل إلى 20 ألف ريال لكل شجرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة, اقتلع (4) أشجار دون ترخيص بوادي حنيفة بمدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالف، مبينًا أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص غرامة تصل إلى (20) ألف ريال لكل شجرة.

ودعا المالكي الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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