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ضبط 861 وجبة مسبقة التحضير بمخيمات الحجاج ومصادرتها

أمانة العاصمة المقدسة تنفذ 274 جولة رقابية بالمشاعر المقدسة

نفَّذت الفِرق الرقابية بأمانة العاصمة المقدسة 274 جولة رقابية بالمشاعر المقدسة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية على متعهدي الإعاشة بمخيمات الحجاج ومتابعة جودة الوجبات مسبقة التحضير وآلية تجهيزها وتقديمها.

وتوزَّعت الجولات الرقابية لتغطية نِطاق المشاعر المقدسة، حيث تم تنفيذ 159 جولة بمشعر منى، و63 جولة بمشعر عرفات، و52 جولة بمشعر مزدلفة.


وأسفرت الجولات عن مصادرة وإتلاف 861 وجبة و923 عبوّة سلطات لسوء التخزين، كما تم سحب 166 عينة غذائية من وجبات الحجاج لتحليلها بمختبر السلامة الغذائية والتأكد من جودتها وسلامتها طبقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وقام فريق الإعاشة التابع للإدارة العامة للمنشآت التجارية بالأمانة بالإشراف على أكثر من 3 آلاف عامل، والتأكد من توفر الشهادات الصحية للعاملين والمعنيين بتقديم الوجبات، والتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية من أجل المحافظة على صحة الحجاج وسلامتهم.

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ضبط 861 وجبة مسبقة التحضير بمخيمات الحجاج ومصادرتها
سبق

نفَّذت الفِرق الرقابية بأمانة العاصمة المقدسة 274 جولة رقابية بالمشاعر المقدسة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية على متعهدي الإعاشة بمخيمات الحجاج ومتابعة جودة الوجبات مسبقة التحضير وآلية تجهيزها وتقديمها.

وتوزَّعت الجولات الرقابية لتغطية نِطاق المشاعر المقدسة، حيث تم تنفيذ 159 جولة بمشعر منى، و63 جولة بمشعر عرفات، و52 جولة بمشعر مزدلفة.


وأسفرت الجولات عن مصادرة وإتلاف 861 وجبة و923 عبوّة سلطات لسوء التخزين، كما تم سحب 166 عينة غذائية من وجبات الحجاج لتحليلها بمختبر السلامة الغذائية والتأكد من جودتها وسلامتها طبقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وقام فريق الإعاشة التابع للإدارة العامة للمنشآت التجارية بالأمانة بالإشراف على أكثر من 3 آلاف عامل، والتأكد من توفر الشهادات الصحية للعاملين والمعنيين بتقديم الوجبات، والتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية من أجل المحافظة على صحة الحجاج وسلامتهم.

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
03:17 PM

ضبط 861 وجبة مسبقة التحضير بمخيمات الحجاج ومصادرتها

أمانة العاصمة المقدسة تنفذ 274 جولة رقابية بالمشاعر المقدسة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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نفَّذت الفِرق الرقابية بأمانة العاصمة المقدسة 274 جولة رقابية بالمشاعر المقدسة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية على متعهدي الإعاشة بمخيمات الحجاج ومتابعة جودة الوجبات مسبقة التحضير وآلية تجهيزها وتقديمها.

وتوزَّعت الجولات الرقابية لتغطية نِطاق المشاعر المقدسة، حيث تم تنفيذ 159 جولة بمشعر منى، و63 جولة بمشعر عرفات، و52 جولة بمشعر مزدلفة.


وأسفرت الجولات عن مصادرة وإتلاف 861 وجبة و923 عبوّة سلطات لسوء التخزين، كما تم سحب 166 عينة غذائية من وجبات الحجاج لتحليلها بمختبر السلامة الغذائية والتأكد من جودتها وسلامتها طبقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وقام فريق الإعاشة التابع للإدارة العامة للمنشآت التجارية بالأمانة بالإشراف على أكثر من 3 آلاف عامل، والتأكد من توفر الشهادات الصحية للعاملين والمعنيين بتقديم الوجبات، والتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية من أجل المحافظة على صحة الحجاج وسلامتهم.

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