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المصلون بالمسجد النبوي يؤدون صلاة الغائب على "خاشقجي"

"المغامسي" يؤكد عبر "تويتر" حضوره صلاة الميت بعد الفجر

أدت، اليوم، جموع المصلين بالمسجد النبوي الشريف صلاة الغائب على الفقيد جمال خاشقجي بعد صلاة الفجر.

وكان "صلاح" نجل جمال خاشقجي، قد أعلن عن إقامة صلاة الغائب على والده، بعد صلاة فجر الجمعة في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وبعد صلاة الجمعة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة.

وقال الشيخ صالح المغامسي خطيب وإمام مسجد قباء في حسابه بـ"تويتر": شاركت المصلين في المسجد النبوي الصلاة على الميت الغائب أخينا جمال خاشقجي؛ وذلك فجر اليوم الجمعة.

وكان بيان النيابة العامة بالأمس وتصريح وزير الخارجية؛ تأكيداً على التزام هذه البلاد بتحري الحق وإقامة العدل وإنصاف المظلوم.

جمال خاشقجي اختفاء جمال خاشقجي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المصلون بالمسجد النبوي يؤدون صلاة الغائب على "خاشقجي"
سبق

أدت، اليوم، جموع المصلين بالمسجد النبوي الشريف صلاة الغائب على الفقيد جمال خاشقجي بعد صلاة الفجر.

وكان "صلاح" نجل جمال خاشقجي، قد أعلن عن إقامة صلاة الغائب على والده، بعد صلاة فجر الجمعة في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وبعد صلاة الجمعة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة.

وقال الشيخ صالح المغامسي خطيب وإمام مسجد قباء في حسابه بـ"تويتر": شاركت المصلين في المسجد النبوي الصلاة على الميت الغائب أخينا جمال خاشقجي؛ وذلك فجر اليوم الجمعة.

وكان بيان النيابة العامة بالأمس وتصريح وزير الخارجية؛ تأكيداً على التزام هذه البلاد بتحري الحق وإقامة العدل وإنصاف المظلوم.

16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
06:10 PM
اخر تعديل
16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
06:41 PM

المصلون بالمسجد النبوي يؤدون صلاة الغائب على "خاشقجي"

"المغامسي" يؤكد عبر "تويتر" حضوره صلاة الميت بعد الفجر

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
5
5,808

أدت، اليوم، جموع المصلين بالمسجد النبوي الشريف صلاة الغائب على الفقيد جمال خاشقجي بعد صلاة الفجر.

وكان "صلاح" نجل جمال خاشقجي، قد أعلن عن إقامة صلاة الغائب على والده، بعد صلاة فجر الجمعة في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وبعد صلاة الجمعة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة.

وقال الشيخ صالح المغامسي خطيب وإمام مسجد قباء في حسابه بـ"تويتر": شاركت المصلين في المسجد النبوي الصلاة على الميت الغائب أخينا جمال خاشقجي؛ وذلك فجر اليوم الجمعة.

وكان بيان النيابة العامة بالأمس وتصريح وزير الخارجية؛ تأكيداً على التزام هذه البلاد بتحري الحق وإقامة العدل وإنصاف المظلوم.

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