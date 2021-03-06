وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، ومدير المراسم بفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة هاني كاشف، ومدير شرطة محافظة جدة العميد سليمان بن عمر الطويرب، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

وصل رئيس جمهورية غينيا بيساو، عمر سيسوكو أمبالو، إلى جدة اليوم.

وصول رئيس غينيا بيساو إلى جدة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-03-06 وصل رئيس جمهورية غينيا بيساو، عمر سيسوكو أمبالو، إلى جدة اليوم. وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، ومدير المراسم بفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة هاني كاشف، ومدير شرطة محافظة جدة العميد سليمان بن عمر الطويرب، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442 03:56 PM

وصول رئيس غينيا بيساو إلى جدة مشعل بن ماجد كان في استقباله





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وصل رئيس جمهورية غينيا بيساو، عمر سيسوكو أمبالو، إلى جدة اليوم.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، ومدير المراسم بفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة هاني كاشف، ومدير شرطة محافظة جدة العميد سليمان بن عمر الطويرب، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.