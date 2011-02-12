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الرسم.. لغة ذوي الإعاقة للتواصل مع زوار موسم الرياض

عبّروا عن المشاعر والأفكار التي يتصورون بها أنفسهم والعالم

وجد ذوو الإعاقة في معرض الفنون للموهوبين بمنطقة "بوليفارد رياض سيتي"، إحدى وجهات موسم الرياض، وسيلتهم التعبيرية المفضلة في الرسوم الفنية؛ إذ صنعوا منها طريقة للتواصل مع الزوار، عبر ملئها بالمشاعر والأفكار التي يتصورون من خلالها أنفسهم والعالم من حولهم.

وأسهمت الرسوم التي أبدعتها أنامل ذوي الإعاقة في إرساء لغة رمزية تلامس أفكارهم المتنوعة، في المعرض الذي تستمر فعالياته بمنطقة "إستديو" حتى 16 فبراير الجاري، ويحظى بإقبال كبير من الزوار للاستمتاع بإبداعات الرسم الحي من قبل المشاركين في فعالياته المتنوعة.

ويبلغ عدد المشاركين من ذوي الإعاقة خمسة من أصل 20 فنانًا مشاركًا في فعاليات المعرض المحتوي على مجموعات كبيرة من الرسوم ذات مقاسات وأبعاد متعددة، مرسومة على الخشب والزجاج.

وانضم هؤلاء المشاركون إلى المبدعين والرسامين عن طريق منصة "مطلوب"، المتخصصة في تمكين الموهوبين السعوديين وإبراز قدراتهم بجميع الأنشطة والفعاليات، إضافة إلى تسليط الضوء على العديد من المواهب والإمكانات التي يملكها شباب الوطن، وهي إحدى مبادرات المركز الوطني للفعاليات.

معرض الفنون للموهوبين بوليفارد رياض سيتي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرسم.. لغة ذوي الإعاقة للتواصل مع زوار موسم الرياض
سبق

وجد ذوو الإعاقة في معرض الفنون للموهوبين بمنطقة "بوليفارد رياض سيتي"، إحدى وجهات موسم الرياض، وسيلتهم التعبيرية المفضلة في الرسوم الفنية؛ إذ صنعوا منها طريقة للتواصل مع الزوار، عبر ملئها بالمشاعر والأفكار التي يتصورون من خلالها أنفسهم والعالم من حولهم.

وأسهمت الرسوم التي أبدعتها أنامل ذوي الإعاقة في إرساء لغة رمزية تلامس أفكارهم المتنوعة، في المعرض الذي تستمر فعالياته بمنطقة "إستديو" حتى 16 فبراير الجاري، ويحظى بإقبال كبير من الزوار للاستمتاع بإبداعات الرسم الحي من قبل المشاركين في فعالياته المتنوعة.

ويبلغ عدد المشاركين من ذوي الإعاقة خمسة من أصل 20 فنانًا مشاركًا في فعاليات المعرض المحتوي على مجموعات كبيرة من الرسوم ذات مقاسات وأبعاد متعددة، مرسومة على الخشب والزجاج.

وانضم هؤلاء المشاركون إلى المبدعين والرسامين عن طريق منصة "مطلوب"، المتخصصة في تمكين الموهوبين السعوديين وإبراز قدراتهم بجميع الأنشطة والفعاليات، إضافة إلى تسليط الضوء على العديد من المواهب والإمكانات التي يملكها شباب الوطن، وهي إحدى مبادرات المركز الوطني للفعاليات.

11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443
04:47 PM

الرسم.. لغة ذوي الإعاقة للتواصل مع زوار موسم الرياض

عبّروا عن المشاعر والأفكار التي يتصورون بها أنفسهم والعالم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وجد ذوو الإعاقة في معرض الفنون للموهوبين بمنطقة "بوليفارد رياض سيتي"، إحدى وجهات موسم الرياض، وسيلتهم التعبيرية المفضلة في الرسوم الفنية؛ إذ صنعوا منها طريقة للتواصل مع الزوار، عبر ملئها بالمشاعر والأفكار التي يتصورون من خلالها أنفسهم والعالم من حولهم.

وأسهمت الرسوم التي أبدعتها أنامل ذوي الإعاقة في إرساء لغة رمزية تلامس أفكارهم المتنوعة، في المعرض الذي تستمر فعالياته بمنطقة "إستديو" حتى 16 فبراير الجاري، ويحظى بإقبال كبير من الزوار للاستمتاع بإبداعات الرسم الحي من قبل المشاركين في فعالياته المتنوعة.

ويبلغ عدد المشاركين من ذوي الإعاقة خمسة من أصل 20 فنانًا مشاركًا في فعاليات المعرض المحتوي على مجموعات كبيرة من الرسوم ذات مقاسات وأبعاد متعددة، مرسومة على الخشب والزجاج.

وانضم هؤلاء المشاركون إلى المبدعين والرسامين عن طريق منصة "مطلوب"، المتخصصة في تمكين الموهوبين السعوديين وإبراز قدراتهم بجميع الأنشطة والفعاليات، إضافة إلى تسليط الضوء على العديد من المواهب والإمكانات التي يملكها شباب الوطن، وهي إحدى مبادرات المركز الوطني للفعاليات.

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200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,758
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