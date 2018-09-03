هجن "النايفات" و "الرئاسة" في زعامة مهرجان ولي العهد للهجن

خلال ثالث أيام التنشيطي الثاني

سجلت مؤسسة هجن النايفات، حضوراً مميزاً وقوياً من خلال ثالث أيام التنشيطي الثاني من مهرجان ولي العهد للهجن، الذي تجرى فعالياته على ميدان الهجن في محافظة الطائف، والذي شهد إقامة خمسة وأربعين شوطاً لسن اللقايا بكار في مسافة 3كيلومترات .

تنافس المشاركون على خمسة أشواط مفتوحة، و25 شوطاً عاماً في الفترة الصباحية، وفي فترة المساء كان التنافس على 10 أشواط مفتوحة، وخمسة أشواط عامة ، وبحوائز مجموعها 1,290,000ريال بمعدل 43 ألف ريال موزعة على أصحاب المراكز العشرة الأوائل من كل شوط في الأشواط العامة.

ينال صاحب المركز الأول من كل شوط مبلغ عشرة آلاف ريال، ودرعاً تذكارياً، والثاني 8 آلاف ريال، أما الثالث 6 آلاف، والرابع خمسة آلاف، ويكون للفائز بالمركز السادس، 3 آلاف، والسابع ألفين وخمس مئة ريال، والثامن 2000ريال، أما صاحب المركز التاسع فخصص له ألف وخمس مئة ريال، والعاشر ألف ريال.

وخلال مجريات سباقات جميع الأشواط، سجلت البكرة "الظبي" لهجن الرئاسة الزمن الأسرع في الوصول لخط النهاية بمقدار أربع دقائق وتسعة وعشرين ثانية .

وجاءت نتائج الهجن الفائزة بالمركز الأول في الفترة الصباحية على النحو:

الشوط 1 :(الناويه ) لهجن الرئاسة

الشوط 2 :( شقراء ) لهجن النايفات

الشوط 3 :( رفحاء) لهجن النايفات

الشوط 4 : (هدوء ) للشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم

الشوط 5 :(الذيبة ) لهجن الرئاسة

الشوط 6 :( مرواس ) لعلي راشد بن رايه

الشوط 7 :(الهدارة ) لفهيد بيشان العجمي

الشوط 8 :(نوايد ) لعلي راشد بن رايه

الشوط 9: ( اكتشاف ) لخالد فيصل بن شريم

الشوط 10 :( المها) لعلي راشد بن رايه

الشوط 11 :(العملة ) لسالم حمد البطين

الشوط 12:( هايلة) فلاح محمد القحطاني

الشوط 13 : (متعبة) لعلي راشد بن رايه

الشوط 14 :(رهان ) لسعيد مظفر العامري

الشوط 15 :( غاية) لسلطان سالم المري

الشوط 16 :(الدكتورة) لسعيد مظفر العامري

الشوط 17:( احتياط) لفهد شعف الدوسري

الشوط 18 :( قوة) لسعيد خالد الهاجري

الشوط 19 :(ليالي ) لماجد محمد المري

الشوط 20 :(الحذرة )لعلي راشد بن رايه

الشوط 21 :( الماهرة) لفيصل طالب المري

الشوط 22 :( شدايد) لفيصل طالب المري

الشوط 23 :(جواهر ) لناجي مسفر آل رزق

الشوط 24 :(مزون ) لفيصل طالب المري

الشوط 25 : ( مهاجرة) لسعيد علي المري

الشوط 26 :(صدمة ) لحشر ظفر الهاجري

الشوط 27 :(الفايزة ) لعلي طالب المري

الشوط 28 :( الشبلة) لخلف مبارك الجافله

الشوط 29 :(الناوية ) لعبدالهادي نشير المري

الشوط30:(فتنة ) لحمد محمد العجمي

فيما كانت نتائج الفترة المسائية :

الشوط 1 :(سمحه) لهجن النايفات

الشوط 2 :(الظبي) لهجن الرئاسة

الشوط 3 :(هملولة) لهجن الرئاسة

الشوط 4:( نيوم)لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد

الشوط 5 :( العزرة) لهجن البشاير

الشوط 6 :( تكريم) لنادر فرج الجهني

الشوط 7 :(غزلان ) لحمد بيشان العجمي

الشوط 8 :(نوادر) لبجاش جابر الجهني

الشوط 9 :( التماس ) لحمد بيشان العجمي

الشوط 10 :( الغزيل) لحمد بيشان العجمي

الشوط 11 :( شهلولة) لهجن النايفات

الشوط 12:(شهلولة ) لهجن النايفات

الشوط 13:(غاره) لحسين سعد اليامي

الشوط 14:(شهلولة ) لهجن النايفات

الشوط 15 :( مياسة) لفيصل زعل العنزي.