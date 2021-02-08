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اليابان تواصل إبادة الدجاج بسبب تفشي إنفلونزا الطيور

أعلنت إعدام 250 ألف دجاجة في مزرعة محلية

أعلنت سلطات محافظة تشيبا- شرقي اليابان، أنها ستعدم نحو 250 ألف دجاجة في مزرعة محلية تفشى فيها فيروس إنفلونزا الطيور، وفقا لما نقلته وكالة "كيودو".

ولمنع انتشار العدوى، حظرت سلطات تشيبا تصدير الدجاج والبيض خارج المنطقة المحيطة بمزرعة الدواجن.

أعلنت اليابان في 4 فبراير الجاري إعدام نحو 170 ألف دجاجة في محافظة تشيبا بسبب اكتشاف بؤرة تفشٍ للعدوى بها.

قال الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو؛ إنه منذ نوفمبر 2020 تم اكتشاف تفشي إنفلونزا الطيور في 36 مزرعة دواجن منتشرة في 15 محافظة في اليابان.

السلطات المحلية أبادت في الإجمال أكثر من 6.1 مليون دجاجة كجزءٍ من الإجراءات الاحترازية الهادفة للقضاء على الفيروس.

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اليابان تواصل إبادة الدجاج بسبب تفشي إنفلونزا الطيور
سبق

أعلنت سلطات محافظة تشيبا- شرقي اليابان، أنها ستعدم نحو 250 ألف دجاجة في مزرعة محلية تفشى فيها فيروس إنفلونزا الطيور، وفقا لما نقلته وكالة "كيودو".

ولمنع انتشار العدوى، حظرت سلطات تشيبا تصدير الدجاج والبيض خارج المنطقة المحيطة بمزرعة الدواجن.

أعلنت اليابان في 4 فبراير الجاري إعدام نحو 170 ألف دجاجة في محافظة تشيبا بسبب اكتشاف بؤرة تفشٍ للعدوى بها.

قال الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو؛ إنه منذ نوفمبر 2020 تم اكتشاف تفشي إنفلونزا الطيور في 36 مزرعة دواجن منتشرة في 15 محافظة في اليابان.

السلطات المحلية أبادت في الإجمال أكثر من 6.1 مليون دجاجة كجزءٍ من الإجراءات الاحترازية الهادفة للقضاء على الفيروس.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
08:24 AM

اليابان تواصل إبادة الدجاج بسبب تفشي إنفلونزا الطيور

أعلنت إعدام 250 ألف دجاجة في مزرعة محلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت سلطات محافظة تشيبا- شرقي اليابان، أنها ستعدم نحو 250 ألف دجاجة في مزرعة محلية تفشى فيها فيروس إنفلونزا الطيور، وفقا لما نقلته وكالة "كيودو".

ولمنع انتشار العدوى، حظرت سلطات تشيبا تصدير الدجاج والبيض خارج المنطقة المحيطة بمزرعة الدواجن.

أعلنت اليابان في 4 فبراير الجاري إعدام نحو 170 ألف دجاجة في محافظة تشيبا بسبب اكتشاف بؤرة تفشٍ للعدوى بها.

قال الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو؛ إنه منذ نوفمبر 2020 تم اكتشاف تفشي إنفلونزا الطيور في 36 مزرعة دواجن منتشرة في 15 محافظة في اليابان.

السلطات المحلية أبادت في الإجمال أكثر من 6.1 مليون دجاجة كجزءٍ من الإجراءات الاحترازية الهادفة للقضاء على الفيروس.

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