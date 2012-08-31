يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال.. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

وتُقدم عيادة "تطمن" من خلال 10 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.

قدمت عيادات "تطمن" في تبوك خدماتها لـ 14677 مستفيداً منذ بدء العمل بها حتى الآن.

14,677 مستفيداً من خدمات عيادات "تطمن" في تبوك وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-31 قدمت عيادات "تطمن" في تبوك خدماتها لـ 14677 مستفيداً منذ بدء العمل بها حتى الآن. وتُقدم عيادة "تطمن" من خلال 10 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية. يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال.. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442 01:11 PM

14,677 مستفيداً من خدمات عيادات "تطمن" في تبوك مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس "كورونا"





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قدمت عيادات "تطمن" في تبوك خدماتها لـ 14677 مستفيداً منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وتُقدم عيادة "تطمن" من خلال 10 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.

يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال.. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.