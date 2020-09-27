النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ماذا تعرف عن "خدمة تقدير" وما الفئات المستهدفة؟.. هنا التفاصيل

تقدم خدمات الهوية الوطنية كإصدار أول أو تجديد أو بدل فاقد أو تالف

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن "خدمة تقدير"، هي مخصصة للمواطنين والمواطنات غير القادرين على زيارة مكاتب الأحوال المدنية.

وأضافت الأحوال المدنية أن الخدمة تتم من خلال تقديم خدمات الهوية الوطنية لهم في أماكن وجودهم وتستهدف ذوي الإعاقة غير القادرين على زيارة مكاتب الأحوال المدنية والمرضى وكبار السن.

وتقدم الخدمة بزيارة موظف أو موظفة الأحوال المدنية لمكان وجود طالب الخدمة وتقديم خدمات الهوية الوطنية لهم؛ كإصدار أول أو تجديد أو بدل فاقد أو تالف لبطاقة الهوية الوطنية بكل يسر وسهولة.

وأوضحت أنه يمكن للمواطنين والمواطنات أو ذويهم طلب الخدمة من خلال منصة وزارة الداخلية الإلكترونية: www.ahwal.gov.sa

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ماذا تعرف عن "خدمة تقدير" وما الفئات المستهدفة؟.. هنا التفاصيل
سبق

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن "خدمة تقدير"، هي مخصصة للمواطنين والمواطنات غير القادرين على زيارة مكاتب الأحوال المدنية.

وأضافت الأحوال المدنية أن الخدمة تتم من خلال تقديم خدمات الهوية الوطنية لهم في أماكن وجودهم وتستهدف ذوي الإعاقة غير القادرين على زيارة مكاتب الأحوال المدنية والمرضى وكبار السن.

وتقدم الخدمة بزيارة موظف أو موظفة الأحوال المدنية لمكان وجود طالب الخدمة وتقديم خدمات الهوية الوطنية لهم؛ كإصدار أول أو تجديد أو بدل فاقد أو تالف لبطاقة الهوية الوطنية بكل يسر وسهولة.

وأوضحت أنه يمكن للمواطنين والمواطنات أو ذويهم طلب الخدمة من خلال منصة وزارة الداخلية الإلكترونية: www.ahwal.gov.sa

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
01:13 PM

ماذا تعرف عن "خدمة تقدير" وما الفئات المستهدفة؟.. هنا التفاصيل

تقدم خدمات الهوية الوطنية كإصدار أول أو تجديد أو بدل فاقد أو تالف

A A A
هادي العصيمي - الرياض
1
5,420

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن "خدمة تقدير"، هي مخصصة للمواطنين والمواطنات غير القادرين على زيارة مكاتب الأحوال المدنية.

وأضافت الأحوال المدنية أن الخدمة تتم من خلال تقديم خدمات الهوية الوطنية لهم في أماكن وجودهم وتستهدف ذوي الإعاقة غير القادرين على زيارة مكاتب الأحوال المدنية والمرضى وكبار السن.

وتقدم الخدمة بزيارة موظف أو موظفة الأحوال المدنية لمكان وجود طالب الخدمة وتقديم خدمات الهوية الوطنية لهم؛ كإصدار أول أو تجديد أو بدل فاقد أو تالف لبطاقة الهوية الوطنية بكل يسر وسهولة.

وأوضحت أنه يمكن للمواطنين والمواطنات أو ذويهم طلب الخدمة من خلال منصة وزارة الداخلية الإلكترونية: www.ahwal.gov.sa

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,000
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,752
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,932
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,316

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة