مصر تسجل 872 إصابة بكورونا و797 حالة بكوريا الجنوبية

سجلت مصر 872 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 48 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد، أن إجمالي الإصابات في مصر بكورونا بلغت 219774 حالة، من ضمنهم 165348 حالة تم شفاؤها، و12914 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية 797 إصابة جديدة بفيروس كورونا " كوفيد - 19 " وثلاث حالات وفاة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 117,458 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 1,811 وفاة.

