الأخضر يتمسك بأمل كوريا.. وملامح المتأهلين للعالمية تتضح غدًا

في الجولة الثانية من البطولة الأسيوية العشرين لكرة اليد

تتجدد الإثارة، غدًا الاثنين، بإقامة أربع مواجهات ضمن الجولة الثانية من منافسات الدور الرئيسي للبطولة الآسيوية العشرين للمنتخبات لكرة اليد للرجال المؤهلة لبطولة العالم 2023 "بولندا- السويد"، التي تستضيفها المنطقة الشرقية حتى 31 يناير الجاري، والتي قد تشهد الإعلان رسميًا عن تأهل بعض المنتخبات إلى نهائيات بطولة العالم.

السعودية - كوريا

ويلعب المنتخب السعودي ثاني لقاءاته أمام منتخب كوريا عند الساعة السادسة مساءً على صالة وزارة الرياضة بالدمام.

ويسعى الأخضر لتحقيق الفوز وتجديد آماله في التأهل من المجموعة الأولى أمام وصيف بطل البطولة السابقة، بعد خسارته في اللقاء الماضي أمام "حامل اللقب" منتخب قطر، فيما تمكن منتخب كوريا من تجاوز أوزبكستان.



قطر-أوزبكستان

ويدشن منتخبا قطر وأوزبكستان لقاءات الجولة الثانية عند الساعة الـ 12ظهراً، في ذات المجموعة، فيما يلتقي إيران بنظيره الكويت ضمن منافسات المجموعة الثانية عند الساعة الثانية ظهراً، وفي اللقاء الثالث الذي يقام ضمن المجموعة ذاتها يلعب منتخب البحرين أمام منتخب العراق عند الساعة الرابعة عصراً.



حسابات التأهل

قد تشهد الجولة الثانية تأهل بعض المنتخبات مباشرة إلى بطولة العالم القادمة، وفي حال فوز منتخبَي قطر وكوريا سيتأهلان مباشرة عن المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، أما في حال خسارة أي منهما فسيتأجل الحسم رسميًا حتى الجولة الثالثة والأخيرة، وفي حال فوز السعودية بنقاط مباراة كوريا فقد يقطع شوطاً كبيراً في التأهل كوصيف، على أمل الفوز على أوزبكستان في الجولة المقبلة.



أما المجموعة الأولى فقد تشهد تأهل منتخبَي البحرين وإيران رسميًا في حال فوزهما ورفع رصيدهما إلى أربع نقاط أيضاً، أما خسارة أي منهما فقد تجدد الآمال للمنتخبين الآخرين العراق والكويت.



يشار إلى أن الدور الرئيسي يتكون من مجموعتين، وتحتوي كل مجموعة على أربع فرق تلعب بنظام الدوري، يتأهل منها صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى بطولة العالم "بولندا – السويد" 2023 والمنافسة على لقب البطولة، فيما يلعب صاحبا المركز الثالث من كل مجموعة لتحديد المنتخب الخامس المتأهل للعالمية.



فحص مفاجئ للكشف عن كورونا

أخضعت اللجنة المنظمة للبطولة ممثلة في اللجنة الطبية بعض اللاعبين للفحص المفاجئ الخاص بفيروس كورونا PCR من خلال لجنة طبية خاصة شكلت لهذا الغرض بالتعاون مع وزارة الصحة؛ حيث يقام الفحص بشكل عشوائي بعد نهاية المباريات، وتهدف إلى الكشف عن وجود أي إصابة في صفوف المنتخبات حفاظاً على سلامتهم وسلامة جميع المشاركين في البطولة.