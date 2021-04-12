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"الشؤون الإسلامية": الانتظار بين الأذان والإقامة 10 دقائق عدا صلاة الفجر فتكون 20 دقيقة

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعميمًا إلحاقيًا للتعاميم السابقة التي تتعلق بالإجراءات المتخذة في المساجد والجوامع في شهر رمضان المبارك، جاء فيه التشديد على أئمة المساجد ومؤذنيها بالالتزام بأن تكون المدة بين صلاتي المغرب والعشاء في شهر رمضان (ساعتين) حسب توقيت أم القرى.

وأكدت الوزارة التشديد على الالتزام بأن تكون مدة الانتظار بين الأذان والإقامة (10) دقائق ما عدا صلاة الفجر فتكون المدة (20) دقيقة وفق ما ورد في تعميم معالي الوزير السابق بشأن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتأتي هذه التعاميم والتوجيهات في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة مرتادي المساجد والجوامع، وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة.

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"الشؤون الإسلامية": الانتظار بين الأذان والإقامة 10 دقائق عدا صلاة الفجر فتكون 20 دقيقة
سبق

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعميمًا إلحاقيًا للتعاميم السابقة التي تتعلق بالإجراءات المتخذة في المساجد والجوامع في شهر رمضان المبارك، جاء فيه التشديد على أئمة المساجد ومؤذنيها بالالتزام بأن تكون المدة بين صلاتي المغرب والعشاء في شهر رمضان (ساعتين) حسب توقيت أم القرى.

وأكدت الوزارة التشديد على الالتزام بأن تكون مدة الانتظار بين الأذان والإقامة (10) دقائق ما عدا صلاة الفجر فتكون المدة (20) دقيقة وفق ما ورد في تعميم معالي الوزير السابق بشأن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتأتي هذه التعاميم والتوجيهات في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة مرتادي المساجد والجوامع، وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
10:55 PM

"الشؤون الإسلامية": الانتظار بين الأذان والإقامة 10 دقائق عدا صلاة الفجر فتكون 20 دقيقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعميمًا إلحاقيًا للتعاميم السابقة التي تتعلق بالإجراءات المتخذة في المساجد والجوامع في شهر رمضان المبارك، جاء فيه التشديد على أئمة المساجد ومؤذنيها بالالتزام بأن تكون المدة بين صلاتي المغرب والعشاء في شهر رمضان (ساعتين) حسب توقيت أم القرى.

وأكدت الوزارة التشديد على الالتزام بأن تكون مدة الانتظار بين الأذان والإقامة (10) دقائق ما عدا صلاة الفجر فتكون المدة (20) دقيقة وفق ما ورد في تعميم معالي الوزير السابق بشأن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتأتي هذه التعاميم والتوجيهات في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة مرتادي المساجد والجوامع، وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة.

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