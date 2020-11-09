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مكة.. مرتادو مخطط 2 بالشرائع يشكون من تحول شارع إلى محل تشليح للمركبات

ناشد عدد من مرتادي أحد الطرق الفرعية بمخطط 2 بالشرائع، المسؤولين بإزالة التشوه البصري الواقع في مخططهم؛ بعد أن تحول إلى ما يشبه موقع لتشليح المركبات، والتي وجدت إحداها بالهيكل الخارجي فقط والأخرى بدت وقد تضررت بشكل شبه كامل.

"سبق" وقفت على الموقع ورصدت التلوث البصري الموجود فيه، لا سيما وأنه يقع بالقرب من إحدى المدارس الحكومية للبنات، حيث أزيلت جميع محتويات المركبة ووضعت على بلوك أسمنتي، فيما تقبع مركبة أخرى بالقرب منها.

وناشد المواطنون بضرورة تكثيف الجولات الرقابية للجهات ذات العلاقة على المخطط.

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مكة.. مرتادو مخطط 2 بالشرائع يشكون من تحول شارع إلى محل تشليح للمركبات
سبق

ناشد عدد من مرتادي أحد الطرق الفرعية بمخطط 2 بالشرائع، المسؤولين بإزالة التشوه البصري الواقع في مخططهم؛ بعد أن تحول إلى ما يشبه موقع لتشليح المركبات، والتي وجدت إحداها بالهيكل الخارجي فقط والأخرى بدت وقد تضررت بشكل شبه كامل.

"سبق" وقفت على الموقع ورصدت التلوث البصري الموجود فيه، لا سيما وأنه يقع بالقرب من إحدى المدارس الحكومية للبنات، حيث أزيلت جميع محتويات المركبة ووضعت على بلوك أسمنتي، فيما تقبع مركبة أخرى بالقرب منها.

وناشد المواطنون بضرورة تكثيف الجولات الرقابية للجهات ذات العلاقة على المخطط.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
03:13 PM

مكة.. مرتادو مخطط 2 بالشرائع يشكون من تحول شارع إلى محل تشليح للمركبات

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أحمد العبدالله - الرياض
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ناشد عدد من مرتادي أحد الطرق الفرعية بمخطط 2 بالشرائع، المسؤولين بإزالة التشوه البصري الواقع في مخططهم؛ بعد أن تحول إلى ما يشبه موقع لتشليح المركبات، والتي وجدت إحداها بالهيكل الخارجي فقط والأخرى بدت وقد تضررت بشكل شبه كامل.

"سبق" وقفت على الموقع ورصدت التلوث البصري الموجود فيه، لا سيما وأنه يقع بالقرب من إحدى المدارس الحكومية للبنات، حيث أزيلت جميع محتويات المركبة ووضعت على بلوك أسمنتي، فيما تقبع مركبة أخرى بالقرب منها.

وناشد المواطنون بضرورة تكثيف الجولات الرقابية للجهات ذات العلاقة على المخطط.

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