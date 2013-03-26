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كورونا في الهند.. تسجيل 257 وفاة و59118 إصابة جديدة

خلال الـ 24 ساعة الماضية.. شفاء 32987 حالة إضافية

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 59118 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و257 وفاة، وشفاء 32987 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 11.846.652 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 160.949 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 11.264.937 حالة.

الهند فيروس كورونا الجديد

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كورونا في الهند.. تسجيل 257 وفاة و59118 إصابة جديدة
سبق

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 59118 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و257 وفاة، وشفاء 32987 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 11.846.652 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 160.949 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 11.264.937 حالة.

26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
01:23 PM

كورونا في الهند.. تسجيل 257 وفاة و59118 إصابة جديدة

خلال الـ 24 ساعة الماضية.. شفاء 32987 حالة إضافية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 59118 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و257 وفاة، وشفاء 32987 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 11.846.652 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 160.949 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 11.264.937 حالة.

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