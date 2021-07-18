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"رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" تفعِّل التوعية المستدامة في الحج

عبر أجهزة بث رقمية لإيصال المحتوى لضيوف الرحمن مجانًا بـ15 لغة عالمية

تُقدِّم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال فرعَيْها في مكة المكرمة والمدينة المنورة خدماتها في موسم الحج وفق مهامها واختصاصاتها في التوعية بالعقيدة الصحيحة، بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وذلك من خلال المجالات الآتية:

التوعية التفاعلية، وذلك عبر أجهزة بث رقمية (wi-fi) (مبرور) لإيصال المحتوى التوعوي المقروء والمسموع والمرئي لضيوف الرحمن مجانًا بخمس عشرة لغة عالمية حية.

وفي مجال التوعية الرقمية زادت في موسم الحج أجهزة البث الرقمية بالتعاون مع إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومحطة قطار الحرمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفي سبيل توظيف الرقمنة سعت لزيادة التغطية المكانية للمراكز الميدانية التوعوية لإتاحة المحتوى والمنتجات التوعوية بالعقيدة الصحيحة.

وطورت "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" الخدمات الرقمية في موسم الحج لتحقيق الاستدامة، وجودة وكفاءة الإنفاق، من خلال مؤشر الخدمة الرقمية السريع (QR code) على مليون كارت تعريفي وبوستر.

ويتم تقديم هذه الخدمات بجودة عالية لضيوف الرحمن، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد١٩).

الرئاسة العامة ‎‎لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحج ضيوف الرحمن موسم الحج المشاعر المقدسة

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"رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" تفعِّل التوعية المستدامة في الحج
سبق

تُقدِّم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال فرعَيْها في مكة المكرمة والمدينة المنورة خدماتها في موسم الحج وفق مهامها واختصاصاتها في التوعية بالعقيدة الصحيحة، بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وذلك من خلال المجالات الآتية:

التوعية التفاعلية، وذلك عبر أجهزة بث رقمية (wi-fi) (مبرور) لإيصال المحتوى التوعوي المقروء والمسموع والمرئي لضيوف الرحمن مجانًا بخمس عشرة لغة عالمية حية.

وفي مجال التوعية الرقمية زادت في موسم الحج أجهزة البث الرقمية بالتعاون مع إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومحطة قطار الحرمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفي سبيل توظيف الرقمنة سعت لزيادة التغطية المكانية للمراكز الميدانية التوعوية لإتاحة المحتوى والمنتجات التوعوية بالعقيدة الصحيحة.

وطورت "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" الخدمات الرقمية في موسم الحج لتحقيق الاستدامة، وجودة وكفاءة الإنفاق، من خلال مؤشر الخدمة الرقمية السريع (QR code) على مليون كارت تعريفي وبوستر.

ويتم تقديم هذه الخدمات بجودة عالية لضيوف الرحمن، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد١٩).

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
12:47 AM

"رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" تفعِّل التوعية المستدامة في الحج

عبر أجهزة بث رقمية لإيصال المحتوى لضيوف الرحمن مجانًا بـ15 لغة عالمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُقدِّم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال فرعَيْها في مكة المكرمة والمدينة المنورة خدماتها في موسم الحج وفق مهامها واختصاصاتها في التوعية بالعقيدة الصحيحة، بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وذلك من خلال المجالات الآتية:

التوعية التفاعلية، وذلك عبر أجهزة بث رقمية (wi-fi) (مبرور) لإيصال المحتوى التوعوي المقروء والمسموع والمرئي لضيوف الرحمن مجانًا بخمس عشرة لغة عالمية حية.

وفي مجال التوعية الرقمية زادت في موسم الحج أجهزة البث الرقمية بالتعاون مع إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومحطة قطار الحرمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفي سبيل توظيف الرقمنة سعت لزيادة التغطية المكانية للمراكز الميدانية التوعوية لإتاحة المحتوى والمنتجات التوعوية بالعقيدة الصحيحة.

وطورت "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" الخدمات الرقمية في موسم الحج لتحقيق الاستدامة، وجودة وكفاءة الإنفاق، من خلال مؤشر الخدمة الرقمية السريع (QR code) على مليون كارت تعريفي وبوستر.

ويتم تقديم هذه الخدمات بجودة عالية لضيوف الرحمن، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد١٩).

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