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اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو تعلن: لا حضور جماهيري من خارج اليابان

تتجه إلى منع مشاركة المتطوعين من الخارج.. عدد قليل فقط من المتخصّصين

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، اليوم، أنه لا حضور جماهيري من خارج اليابان خلال الأولمبياد.

وفي سياق متصل تتجه اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 لمنع مشاركة المتطوعين من خارج اليابان في الألعاب، التي تأجلت من العام الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت وكالة كيودو للأنباء، اليوم السبت، إن اللجنة ربما تفكر في السماح بمشاركة عدد قليل من المتطوعين أصحاب المهارات المتخصصة، مثل المتحدثين بلغات الأقليات.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قالت مصادر لرويترز، إن الحكومة اليابانية توصلت إلى عدم إمكانية حضور الجماهير من خارج اليابان.

ورفضت رئيسة اللجنة المنظمة سيكو هاشيموتو، تأكيد هذا القرار، وأوضحت أنها تتمنى التوصل لحل نهائي قبل انطلاق مسيرة الشعلة الأولمبية من فوكوشيما، الخميس المقبل.

وتقام أولمبياد طوكيو في الفترة من 23 يوليو حتى الثامن من أغسطس.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو تعلن: لا حضور جماهيري من خارج اليابان
سبق

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، اليوم، أنه لا حضور جماهيري من خارج اليابان خلال الأولمبياد.

وفي سياق متصل تتجه اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 لمنع مشاركة المتطوعين من خارج اليابان في الألعاب، التي تأجلت من العام الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت وكالة كيودو للأنباء، اليوم السبت، إن اللجنة ربما تفكر في السماح بمشاركة عدد قليل من المتطوعين أصحاب المهارات المتخصصة، مثل المتحدثين بلغات الأقليات.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قالت مصادر لرويترز، إن الحكومة اليابانية توصلت إلى عدم إمكانية حضور الجماهير من خارج اليابان.

ورفضت رئيسة اللجنة المنظمة سيكو هاشيموتو، تأكيد هذا القرار، وأوضحت أنها تتمنى التوصل لحل نهائي قبل انطلاق مسيرة الشعلة الأولمبية من فوكوشيما، الخميس المقبل.

وتقام أولمبياد طوكيو في الفترة من 23 يوليو حتى الثامن من أغسطس.

20 مارس 2021 - 7 شعبان 1442
01:56 PM

اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو تعلن: لا حضور جماهيري من خارج اليابان

تتجه إلى منع مشاركة المتطوعين من الخارج.. عدد قليل فقط من المتخصّصين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، اليوم، أنه لا حضور جماهيري من خارج اليابان خلال الأولمبياد.

وفي سياق متصل تتجه اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 لمنع مشاركة المتطوعين من خارج اليابان في الألعاب، التي تأجلت من العام الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت وكالة كيودو للأنباء، اليوم السبت، إن اللجنة ربما تفكر في السماح بمشاركة عدد قليل من المتطوعين أصحاب المهارات المتخصصة، مثل المتحدثين بلغات الأقليات.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قالت مصادر لرويترز، إن الحكومة اليابانية توصلت إلى عدم إمكانية حضور الجماهير من خارج اليابان.

ورفضت رئيسة اللجنة المنظمة سيكو هاشيموتو، تأكيد هذا القرار، وأوضحت أنها تتمنى التوصل لحل نهائي قبل انطلاق مسيرة الشعلة الأولمبية من فوكوشيما، الخميس المقبل.

وتقام أولمبياد طوكيو في الفترة من 23 يوليو حتى الثامن من أغسطس.

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