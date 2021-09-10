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بريطانيا تسجل 37.622 إصابة جديدة بفيروس كورونا

و147 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجَّلت المملكة المتحدة 37.622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و147 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها بأن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 7.168.806، فيما بلغت حصيلة الوفيات 133.988 حالة.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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بريطانيا تسجل 37.622 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجَّلت المملكة المتحدة 37.622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و147 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها بأن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 7.168.806، فيما بلغت حصيلة الوفيات 133.988 حالة.

10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
11:13 PM

بريطانيا تسجل 37.622 إصابة جديدة بفيروس كورونا

و147 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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سجَّلت المملكة المتحدة 37.622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و147 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها بأن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 7.168.806، فيما بلغت حصيلة الوفيات 133.988 حالة.

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