كما نبّه الفرع، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، مستخدمي طريق "المدينة المنوّرة - تبوك"؛ لأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لهطول الأمطار على الطريق، وقال: "لسلامتكم جرى التنويه".

نبّهت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، عبر فرعها بالمدينة المنوّرة، مستخدمي طريق #بدر_واسط؛ لأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لهطول الأمطار على الطريق.

هطولات فخذوا الحيطة.. تنبيه من "نقل المدينة" لمستخدمي هذه الطرق صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-11 نبّهت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، عبر فرعها بالمدينة المنوّرة، مستخدمي طريق #بدر_واسط؛ لأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لهطول الأمطار على الطريق. كما نبّه الفرع، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، مستخدمي طريق "المدينة المنوّرة - تبوك"؛ لأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لهطول الأمطار على الطريق، وقال: "لسلامتكم جرى التنويه".

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443 09:12 AM

هطولات فخذوا الحيطة.. تنبيه من "نقل المدينة" لمستخدمي هذه الطرق دعا إلى تهدئة السرعة تفادياً للأمطار وقال: "لسلامتكم جرى التنويه"





A A A





0 مشاركة

نبّهت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، عبر فرعها بالمدينة المنوّرة، مستخدمي طريق #بدر_واسط؛ لأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لهطول الأمطار على الطريق.

كما نبّه الفرع، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، مستخدمي طريق "المدينة المنوّرة - تبوك"؛ لأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لهطول الأمطار على الطريق، وقال: "لسلامتكم جرى التنويه".