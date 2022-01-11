هطولات فخذوا الحيطة.. تنبيه من "نقل المدينة" لمستخدمي هذه الطرق
دعا إلى تهدئة السرعة تفادياً للأمطار وقال: "لسلامتكم جرى التنويه"
نبّهت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، عبر فرعها بالمدينة المنوّرة، مستخدمي طريق #بدر_واسط؛ لأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لهطول الأمطار على الطريق.
كما نبّه الفرع، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، مستخدمي طريق "المدينة المنوّرة - تبوك"؛ لأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لهطول الأمطار على الطريق، وقال: "لسلامتكم جرى التنويه".
هطولات فخذوا الحيطة.. تنبيه من "نقل المدينة" لمستخدمي هذه الطرق
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-01-11
نبّهت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، عبر فرعها بالمدينة المنوّرة، مستخدمي طريق #بدر_واسط؛ لأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لهطول الأمطار على الطريق.
كما نبّه الفرع، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، مستخدمي طريق "المدينة المنوّرة - تبوك"؛ لأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لهطول الأمطار على الطريق، وقال: "لسلامتكم جرى التنويه".
11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
09:12 AM
هطولات فخذوا الحيطة.. تنبيه من "نقل المدينة" لمستخدمي هذه الطرق
دعا إلى تهدئة السرعة تفادياً للأمطار وقال: "لسلامتكم جرى التنويه"
نبّهت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، عبر فرعها بالمدينة المنوّرة، مستخدمي طريق #بدر_واسط؛ لأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لهطول الأمطار على الطريق.
كما نبّه الفرع، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، مستخدمي طريق "المدينة المنوّرة - تبوك"؛ لأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لهطول الأمطار على الطريق، وقال: "لسلامتكم جرى التنويه".