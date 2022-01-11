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هطولات فخذوا الحيطة.. تنبيه من "نقل المدينة" لمستخدمي هذه الطرق

دعا إلى تهدئة السرعة تفادياً للأمطار وقال: "لسلامتكم جرى التنويه"

نبّهت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، عبر فرعها بالمدينة المنوّرة، مستخدمي طريق #بدر_واسط؛ لأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لهطول الأمطار على الطريق.

كما نبّه الفرع، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، مستخدمي طريق "المدينة المنوّرة - تبوك"؛ لأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لهطول الأمطار على الطريق، وقال: "لسلامتكم جرى التنويه".

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هطولات فخذوا الحيطة.. تنبيه من "نقل المدينة" لمستخدمي هذه الطرق
سبق

نبّهت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، عبر فرعها بالمدينة المنوّرة، مستخدمي طريق #بدر_واسط؛ لأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لهطول الأمطار على الطريق.

كما نبّه الفرع، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، مستخدمي طريق "المدينة المنوّرة - تبوك"؛ لأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لهطول الأمطار على الطريق، وقال: "لسلامتكم جرى التنويه".

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
09:12 AM

هطولات فخذوا الحيطة.. تنبيه من "نقل المدينة" لمستخدمي هذه الطرق

دعا إلى تهدئة السرعة تفادياً للأمطار وقال: "لسلامتكم جرى التنويه"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,352

نبّهت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، عبر فرعها بالمدينة المنوّرة، مستخدمي طريق #بدر_واسط؛ لأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لهطول الأمطار على الطريق.

كما نبّه الفرع، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، مستخدمي طريق "المدينة المنوّرة - تبوك"؛ لأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لهطول الأمطار على الطريق، وقال: "لسلامتكم جرى التنويه".

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