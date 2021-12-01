150 مستوطنًا يقتحمون "الأقصى"

بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، باحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 150 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.