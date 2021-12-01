اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، باحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 150 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.
150 مستوطنًا يقتحمون "الأقصى"
بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، باحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 150 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، باحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
150 مستوطنًا يقتحمون "الأقصى"
بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، باحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 150 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.