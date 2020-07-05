"الأحمري" مديرًا لإدارة الموارد البشرية بجامعة حائل

أصدر رئيس جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم قرارًا بتكليف صالح بن صالح الأحمري مديرًا لإدارة الموارد البشرية بالجامعة، بالإضافة إلى عمله مديرًا لعمليات الموارد البشرية.

"والأحمري" حاصل على دبلـوم إدارة المـوارد البشـرية، ومن الكوادر البشرية المتميزة، ويملك خبرة إدارية واسعة قضى معظمها مديرًا لفرع وزارة العمل بمنطقة حائل، ثم مساعدًا لمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية لقطاع العمل بحائل قبل انتقاله مؤخرًا لجامعة حائل.