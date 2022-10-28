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محادثات مع مُصنّعي السيارات لإنشاء مصانع في المملكة

مشروعان قيد التأسيس في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

تُجري المملكة العربية السعودية محادثات مع عدد من شركات صناعة السيارات المختلفة لإنشاء مصانع لها داخل المملكة.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف: إن السعودية تُجري حاليًا محادثات مع مُصنّعي السيارات لتأسيس وجود لها في المناطق الغربية من المملكة.

وأشار في مقابلة مع قناة "بلومبيرغ" الأمريكية إلى أن هناك "مشروعان" قيد التنفيذ لشركات صناعة السيارات للتواجد في المملكة العربية السعودية، وتم اختيار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية كموقع لهذه المشاريع.

يُشار إلى أن شركة "لوسيد موترز" لصناعة السيارات الكهربائية المدعومة سعوديًّا، تتطلع لبناء مصنع لها في المملكة كجزء من استراتيجية لتطوير مركز لصناعة السيارات في البلاد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محادثات مع مُصنّعي السيارات لإنشاء مصانع في المملكة
سبق

تُجري المملكة العربية السعودية محادثات مع عدد من شركات صناعة السيارات المختلفة لإنشاء مصانع لها داخل المملكة.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف: إن السعودية تُجري حاليًا محادثات مع مُصنّعي السيارات لتأسيس وجود لها في المناطق الغربية من المملكة.

وأشار في مقابلة مع قناة "بلومبيرغ" الأمريكية إلى أن هناك "مشروعان" قيد التنفيذ لشركات صناعة السيارات للتواجد في المملكة العربية السعودية، وتم اختيار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية كموقع لهذه المشاريع.

يُشار إلى أن شركة "لوسيد موترز" لصناعة السيارات الكهربائية المدعومة سعوديًّا، تتطلع لبناء مصنع لها في المملكة كجزء من استراتيجية لتطوير مركز لصناعة السيارات في البلاد.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
08:25 AM

محادثات مع مُصنّعي السيارات لإنشاء مصانع في المملكة

مشروعان قيد التأسيس في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

A A A
خالد علي - الرياض
2
2,272

تُجري المملكة العربية السعودية محادثات مع عدد من شركات صناعة السيارات المختلفة لإنشاء مصانع لها داخل المملكة.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف: إن السعودية تُجري حاليًا محادثات مع مُصنّعي السيارات لتأسيس وجود لها في المناطق الغربية من المملكة.

وأشار في مقابلة مع قناة "بلومبيرغ" الأمريكية إلى أن هناك "مشروعان" قيد التنفيذ لشركات صناعة السيارات للتواجد في المملكة العربية السعودية، وتم اختيار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية كموقع لهذه المشاريع.

يُشار إلى أن شركة "لوسيد موترز" لصناعة السيارات الكهربائية المدعومة سعوديًّا، تتطلع لبناء مصنع لها في المملكة كجزء من استراتيجية لتطوير مركز لصناعة السيارات في البلاد.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,750
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,820
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,027
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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