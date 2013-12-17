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الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية بنادي الأحساء الأدبي الاثنين المقبل

يضم جلسات وأوراقًا علمية وأوبريتًا

يحتفي نادي الأحساء الأدبي، وبشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بالأحساء، باليوم العالمي للغة العربية، تحت عنوان: "اللغة العربية والتواصل الحضاري"، في العاشرة من صباح يوم الاثنين المقبل، في مقر النادي الأدبي.

وقالت مديرة إدارة الإعلام والاتصال في إدارة التعليم فاطمة بنت عيسى الراجح: إن الاحتفالية التي سيشهدها مدير إدارة التعليم حمد بن محمد العيسى، ورئيس النادي الأدبي د.ظافر الشهري، ستشهد مشاركات عديدة ومتنوعة من داخل الأحساء وخارجها.

وأضافت: تستهل الاحتفالية بكلمة لمدير التعليم، تعقد بعدها الجلسة العلمية الأولى بعنوان "كيف تسهم اللغة العربية في تحقيق التواصل الحضاري؟" ويرأسها الكاتب والناقد د. محمد البشير.

تقدم بعدها الورقة الأولى "اللغة العربية وحوار الحضارات"، ويقدمها د. ظافر الشهري.

ثم الورقة الثانية: "المراكز الحضارية ودورها في انتشار اللغة العربية"، يقدمها الأستاذ في قسم اللغة العربية بجامعة الملك فيصل د.خليفة الميساوي.

يعقب ذلك عقد الجلسة الثانية التي تحمل عنوان: "دور المملكة في نشر الحضارة العربية الإسلامية من خلال تأسيس معاهد اللغة العربية في الدول الأجنبية".

ويرأس الجلسة مدير إدارة الإشراف التربوي بإدارة التعليم خالد العتيبي، وتقدم خلالها الورقة الأولى "تجربة من الحضارة اليابانية"، ويقدمها الطالب في جامعة الملك سعود ريو إيشيكاوا.

ثم تقدم الورقة الثانية "المواقع والمؤسسات السعودية في الخارج ودورها في التواصل الحضاري"، يقدمها المشرف التربوي عبد العزيز الملحم.

وأعلنت "الراجح" عن تقديم الاحتفالية أوبريتًا بعنوان "كالسلسبيل يا لغتي"، من إنتاج إدارة الإعلام والاتصال.

ثم تقدم مشاركة شعرية حول اللغة العربية، يلقيها الشاعر خالد الحيدر. ولفتت إلى أنه سيصاحب الاحتفالية تنظيم معرض عن الخط العربي.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية بنادي الأحساء الأدبي الاثنين المقبل
سبق

يحتفي نادي الأحساء الأدبي، وبشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بالأحساء، باليوم العالمي للغة العربية، تحت عنوان: "اللغة العربية والتواصل الحضاري"، في العاشرة من صباح يوم الاثنين المقبل، في مقر النادي الأدبي.

وقالت مديرة إدارة الإعلام والاتصال في إدارة التعليم فاطمة بنت عيسى الراجح: إن الاحتفالية التي سيشهدها مدير إدارة التعليم حمد بن محمد العيسى، ورئيس النادي الأدبي د.ظافر الشهري، ستشهد مشاركات عديدة ومتنوعة من داخل الأحساء وخارجها.

وأضافت: تستهل الاحتفالية بكلمة لمدير التعليم، تعقد بعدها الجلسة العلمية الأولى بعنوان "كيف تسهم اللغة العربية في تحقيق التواصل الحضاري؟" ويرأسها الكاتب والناقد د. محمد البشير.

تقدم بعدها الورقة الأولى "اللغة العربية وحوار الحضارات"، ويقدمها د. ظافر الشهري.

ثم الورقة الثانية: "المراكز الحضارية ودورها في انتشار اللغة العربية"، يقدمها الأستاذ في قسم اللغة العربية بجامعة الملك فيصل د.خليفة الميساوي.

يعقب ذلك عقد الجلسة الثانية التي تحمل عنوان: "دور المملكة في نشر الحضارة العربية الإسلامية من خلال تأسيس معاهد اللغة العربية في الدول الأجنبية".

ويرأس الجلسة مدير إدارة الإشراف التربوي بإدارة التعليم خالد العتيبي، وتقدم خلالها الورقة الأولى "تجربة من الحضارة اليابانية"، ويقدمها الطالب في جامعة الملك سعود ريو إيشيكاوا.

ثم تقدم الورقة الثانية "المواقع والمؤسسات السعودية في الخارج ودورها في التواصل الحضاري"، يقدمها المشرف التربوي عبد العزيز الملحم.

وأعلنت "الراجح" عن تقديم الاحتفالية أوبريتًا بعنوان "كالسلسبيل يا لغتي"، من إنتاج إدارة الإعلام والاتصال.

ثم تقدم مشاركة شعرية حول اللغة العربية، يلقيها الشاعر خالد الحيدر. ولفتت إلى أنه سيصاحب الاحتفالية تنظيم معرض عن الخط العربي.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
06:50 PM

الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية بنادي الأحساء الأدبي الاثنين المقبل

يضم جلسات وأوراقًا علمية وأوبريتًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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يحتفي نادي الأحساء الأدبي، وبشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بالأحساء، باليوم العالمي للغة العربية، تحت عنوان: "اللغة العربية والتواصل الحضاري"، في العاشرة من صباح يوم الاثنين المقبل، في مقر النادي الأدبي.

وقالت مديرة إدارة الإعلام والاتصال في إدارة التعليم فاطمة بنت عيسى الراجح: إن الاحتفالية التي سيشهدها مدير إدارة التعليم حمد بن محمد العيسى، ورئيس النادي الأدبي د.ظافر الشهري، ستشهد مشاركات عديدة ومتنوعة من داخل الأحساء وخارجها.

وأضافت: تستهل الاحتفالية بكلمة لمدير التعليم، تعقد بعدها الجلسة العلمية الأولى بعنوان "كيف تسهم اللغة العربية في تحقيق التواصل الحضاري؟" ويرأسها الكاتب والناقد د. محمد البشير.

تقدم بعدها الورقة الأولى "اللغة العربية وحوار الحضارات"، ويقدمها د. ظافر الشهري.

ثم الورقة الثانية: "المراكز الحضارية ودورها في انتشار اللغة العربية"، يقدمها الأستاذ في قسم اللغة العربية بجامعة الملك فيصل د.خليفة الميساوي.

يعقب ذلك عقد الجلسة الثانية التي تحمل عنوان: "دور المملكة في نشر الحضارة العربية الإسلامية من خلال تأسيس معاهد اللغة العربية في الدول الأجنبية".

ويرأس الجلسة مدير إدارة الإشراف التربوي بإدارة التعليم خالد العتيبي، وتقدم خلالها الورقة الأولى "تجربة من الحضارة اليابانية"، ويقدمها الطالب في جامعة الملك سعود ريو إيشيكاوا.

ثم تقدم الورقة الثانية "المواقع والمؤسسات السعودية في الخارج ودورها في التواصل الحضاري"، يقدمها المشرف التربوي عبد العزيز الملحم.

وأعلنت "الراجح" عن تقديم الاحتفالية أوبريتًا بعنوان "كالسلسبيل يا لغتي"، من إنتاج إدارة الإعلام والاتصال.

ثم تقدم مشاركة شعرية حول اللغة العربية، يلقيها الشاعر خالد الحيدر. ولفتت إلى أنه سيصاحب الاحتفالية تنظيم معرض عن الخط العربي.

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