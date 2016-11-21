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الجامعة السعودية الإلكترونية تنضم لشبكة مراكز دعم "الملكية الفكرية"

لتنفيذ آليات دعم وتعزيز أسس الابتكار الوطني

وقعت الجامعة السعودية الإلكترونية، اليوم الأحد، اتفاقية خدمات بشأن إنشاء مراكز دعم الملكية الفكرية مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، في مقر الهيئة بالرياض؛ لتنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة، ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها والارتقاء بها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

وقع الاتفاقية ممثلًا عن الجامعة رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية، الأستاذة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي، ومن جانب الهيئة، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى انضمام الجامعة السعودية الالكترونية إلى الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية لدى الهيئة، والتي يتم من خلالها تنفيذ آليات ودعم وتعزيز أسس الابتكار الوطني، من خلال تمكين الوصول والاستفادة من الخبرات التقنية والعلمية، وتقديم المساعدة في البحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية والتقنية وتحليلها، لتلبية الاحتياجات الفنية والأعمال، ورفع المعرفة بمميزات حقوق الملكية الفكرية بشكل عام ومعلومات عن براءات الاختراع على وجه الخصوص.

وتحدد هذه الاتفاقية إجراءات استضافة مراكز دعم الملكية الفكرية، لضمان وصول المستفيدين للخدمات المصممة حسب احتياجاتهم التقنية والمعلوماتية، من خلال إنشاء شبكة وطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية في الجامعة السعودية الإلكترونية، كما تحدد خدمات ومهام شبكة مراكز دعم الملكية الفكرية وتكوينها وتنظيمها والشروط التي تحكم تنفيذها وإدارتها.

حضر توقيع الاتفاقية من جانب الجامعة كل من وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، الدكتور محمد بن عبدالرحمن العويرضي، والمشرف على إدارة الشراكات والاتفاقيات، الدكتور حامد الشراري، ومدير إدارة المصادر المعرفية، ناصر بن شنار الدوسري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجامعة السعودية الإلكترونية تنضم لشبكة مراكز دعم "الملكية الفكرية"
سبق

وقعت الجامعة السعودية الإلكترونية، اليوم الأحد، اتفاقية خدمات بشأن إنشاء مراكز دعم الملكية الفكرية مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، في مقر الهيئة بالرياض؛ لتنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة، ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها والارتقاء بها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

وقع الاتفاقية ممثلًا عن الجامعة رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية، الأستاذة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي، ومن جانب الهيئة، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى انضمام الجامعة السعودية الالكترونية إلى الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية لدى الهيئة، والتي يتم من خلالها تنفيذ آليات ودعم وتعزيز أسس الابتكار الوطني، من خلال تمكين الوصول والاستفادة من الخبرات التقنية والعلمية، وتقديم المساعدة في البحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية والتقنية وتحليلها، لتلبية الاحتياجات الفنية والأعمال، ورفع المعرفة بمميزات حقوق الملكية الفكرية بشكل عام ومعلومات عن براءات الاختراع على وجه الخصوص.

وتحدد هذه الاتفاقية إجراءات استضافة مراكز دعم الملكية الفكرية، لضمان وصول المستفيدين للخدمات المصممة حسب احتياجاتهم التقنية والمعلوماتية، من خلال إنشاء شبكة وطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية في الجامعة السعودية الإلكترونية، كما تحدد خدمات ومهام شبكة مراكز دعم الملكية الفكرية وتكوينها وتنظيمها والشروط التي تحكم تنفيذها وإدارتها.

حضر توقيع الاتفاقية من جانب الجامعة كل من وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، الدكتور محمد بن عبدالرحمن العويرضي، والمشرف على إدارة الشراكات والاتفاقيات، الدكتور حامد الشراري، ومدير إدارة المصادر المعرفية، ناصر بن شنار الدوسري.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
03:04 PM
اخر تعديل
21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
05:21 PM

الجامعة السعودية الإلكترونية تنضم لشبكة مراكز دعم "الملكية الفكرية"

لتنفيذ آليات دعم وتعزيز أسس الابتكار الوطني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت الجامعة السعودية الإلكترونية، اليوم الأحد، اتفاقية خدمات بشأن إنشاء مراكز دعم الملكية الفكرية مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، في مقر الهيئة بالرياض؛ لتنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة، ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها والارتقاء بها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

وقع الاتفاقية ممثلًا عن الجامعة رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية، الأستاذة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي، ومن جانب الهيئة، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى انضمام الجامعة السعودية الالكترونية إلى الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية لدى الهيئة، والتي يتم من خلالها تنفيذ آليات ودعم وتعزيز أسس الابتكار الوطني، من خلال تمكين الوصول والاستفادة من الخبرات التقنية والعلمية، وتقديم المساعدة في البحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية والتقنية وتحليلها، لتلبية الاحتياجات الفنية والأعمال، ورفع المعرفة بمميزات حقوق الملكية الفكرية بشكل عام ومعلومات عن براءات الاختراع على وجه الخصوص.

وتحدد هذه الاتفاقية إجراءات استضافة مراكز دعم الملكية الفكرية، لضمان وصول المستفيدين للخدمات المصممة حسب احتياجاتهم التقنية والمعلوماتية، من خلال إنشاء شبكة وطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية في الجامعة السعودية الإلكترونية، كما تحدد خدمات ومهام شبكة مراكز دعم الملكية الفكرية وتكوينها وتنظيمها والشروط التي تحكم تنفيذها وإدارتها.

حضر توقيع الاتفاقية من جانب الجامعة كل من وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، الدكتور محمد بن عبدالرحمن العويرضي، والمشرف على إدارة الشراكات والاتفاقيات، الدكتور حامد الشراري، ومدير إدارة المصادر المعرفية، ناصر بن شنار الدوسري.

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