النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 2227 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3469 خلال الـ24 ساعة الماضية

أوكرانيا تعلق على تصريحات سفيرها بلندن والتخلي عن الانضمام لـ"الناتو"

البحث عن إجابة لمسائل الأمن مهمة أصيلة لـ"كييف" وسط "تحدي الدستور"

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، أن سعي أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو مؤكد في دستور البلاد، ولا يجوز اتخاذ أي قرار مناهض لأحكامه.

وردًّا على تصريح السفير الأوكراني في بريطانيا، فاديم بريستايكو، حول استعداد "كييف" للتخلي عن رغبتها للانضمام إلى الحلف من أجل الحفاظ على السلام ، قال "نيكولينكو" في حديثه لصحيفة "سيغودنيان" الأوكرانية: "بلا شك تستعد أوكرانيا للموافقة على كل أشكال الحوار من أجل السلام والحفاظ على حياة الناس"؛ وفق ما نقلته "روسيا اليوم".

وكان "بريستايكو" قد أشار في حديثه إلى أن أفق تلقي العضوية في الناتو مؤكد في الدستور الأوكراني، لكن أوكرانيا لا تُعد حاليًا عضوًّا في الناتو أو أي تحالف أمني آخر؛ ولذلك تعد مسألة الضمانات الأمنية مركزية بالنسبة لبلادنا، وبلا شك سيكون القبول الفوري لأوكرانيا في الحلف أفضل ضمان من هذا القبيل".

كما أشار إلى أن البحث عن الإجابة عن مسائل الأمن تعد مهمة أصيلة بالنسبة لكييف، لكن "لا يجوز اتخاذ أي قرار خلافًا للدستور الأوكراني".

أوكرانيا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أوكرانيا تعلق على تصريحات سفيرها بلندن والتخلي عن الانضمام لـ"الناتو"
سبق

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، أن سعي أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو مؤكد في دستور البلاد، ولا يجوز اتخاذ أي قرار مناهض لأحكامه.

وردًّا على تصريح السفير الأوكراني في بريطانيا، فاديم بريستايكو، حول استعداد "كييف" للتخلي عن رغبتها للانضمام إلى الحلف من أجل الحفاظ على السلام ، قال "نيكولينكو" في حديثه لصحيفة "سيغودنيان" الأوكرانية: "بلا شك تستعد أوكرانيا للموافقة على كل أشكال الحوار من أجل السلام والحفاظ على حياة الناس"؛ وفق ما نقلته "روسيا اليوم".

وكان "بريستايكو" قد أشار في حديثه إلى أن أفق تلقي العضوية في الناتو مؤكد في الدستور الأوكراني، لكن أوكرانيا لا تُعد حاليًا عضوًّا في الناتو أو أي تحالف أمني آخر؛ ولذلك تعد مسألة الضمانات الأمنية مركزية بالنسبة لبلادنا، وبلا شك سيكون القبول الفوري لأوكرانيا في الحلف أفضل ضمان من هذا القبيل".

كما أشار إلى أن البحث عن الإجابة عن مسائل الأمن تعد مهمة أصيلة بالنسبة لكييف، لكن "لا يجوز اتخاذ أي قرار خلافًا للدستور الأوكراني".

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
12:30 PM

أوكرانيا تعلق على تصريحات سفيرها بلندن والتخلي عن الانضمام لـ"الناتو"

البحث عن إجابة لمسائل الأمن مهمة أصيلة لـ"كييف" وسط "تحدي الدستور"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
4,000

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، أن سعي أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو مؤكد في دستور البلاد، ولا يجوز اتخاذ أي قرار مناهض لأحكامه.

وردًّا على تصريح السفير الأوكراني في بريطانيا، فاديم بريستايكو، حول استعداد "كييف" للتخلي عن رغبتها للانضمام إلى الحلف من أجل الحفاظ على السلام ، قال "نيكولينكو" في حديثه لصحيفة "سيغودنيان" الأوكرانية: "بلا شك تستعد أوكرانيا للموافقة على كل أشكال الحوار من أجل السلام والحفاظ على حياة الناس"؛ وفق ما نقلته "روسيا اليوم".

وكان "بريستايكو" قد أشار في حديثه إلى أن أفق تلقي العضوية في الناتو مؤكد في الدستور الأوكراني، لكن أوكرانيا لا تُعد حاليًا عضوًّا في الناتو أو أي تحالف أمني آخر؛ ولذلك تعد مسألة الضمانات الأمنية مركزية بالنسبة لبلادنا، وبلا شك سيكون القبول الفوري لأوكرانيا في الحلف أفضل ضمان من هذا القبيل".

كما أشار إلى أن البحث عن الإجابة عن مسائل الأمن تعد مهمة أصيلة بالنسبة لكييف، لكن "لا يجوز اتخاذ أي قرار خلافًا للدستور الأوكراني".

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,900
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,456
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,125
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,110

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة