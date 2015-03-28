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تدمير طائرة مفخّخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط

"التحالف": الميليشيا الإرهابية مستمرة في محاولات استهداف المدنيين

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، تدمير طائرة مفخّخة أطلقتها ميليشيا ‫#الحوثي الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وأكّد "التحالف" استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تدمير طائرة مفخّخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، تدمير طائرة مفخّخة أطلقتها ميليشيا ‫#الحوثي الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وأكّد "التحالف" استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
10:20 AM

تدمير طائرة مفخّخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط

"التحالف": الميليشيا الإرهابية مستمرة في محاولات استهداف المدنيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، تدمير طائرة مفخّخة أطلقتها ميليشيا ‫#الحوثي الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وأكّد "التحالف" استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

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