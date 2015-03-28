تدمير طائرة مفخّخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، تدمير طائرة مفخّخة أطلقتها ميليشيا #الحوثي الإرهابية تجاه خميس مشيط.
وأكّد "التحالف" استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، تدمير طائرة مفخّخة أطلقتها ميليشيا #الحوثي الإرهابية تجاه خميس مشيط.
وأكّد "التحالف" استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، تدمير طائرة مفخّخة أطلقتها ميليشيا #الحوثي الإرهابية تجاه خميس مشيط.
وأكّد "التحالف" استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، تدمير طائرة مفخّخة أطلقتها ميليشيا #الحوثي الإرهابية تجاه خميس مشيط.
وأكّد "التحالف" استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.