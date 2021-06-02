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الخرطوم: نراجع اتفاقية إقامة القاعدة الروسية.. ومستعدون للتعاون مع أمريكا

"الحسين": قوات جيشنا عادت لمواقعها على الحدود الشرقية مع إثيوبيا

قال رئيس أركان الجيش السوداني، الفريق أول محمد عثمان الحسين، أمس الثلاثاء: إن الخرطوم تراجع حاليًا الاتفاقية المتعلقة بالقاعدة الروسية. مشيرًا إلى أن الزيارة الأخيرة لوفد عسكري روسي تتعلق باتفاقية موقَّعة سابقًا حول إنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر، ومؤكدًا أن السودان منفتح على التعاون العسكري مع الولايات المتحدة.

وتفصيلاً، أوضح الفريق أول "الحسين" أن الأراضي التي انفتحت فيها القوات المسلحة السودانية على الحدود الشرقية مع إثيوبيا "كانت مواقع سابقة لجيشنا قبل 25 عامًا، والآن قواتنا عادت لمواقعها"، وفق "العربية نت".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قد قال قبل أسبوعَيْن إن روسيا والسودان تواصلان الاتصالات بشأن اتفاق حول إنشاء قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر، وإن الجانبَيْن مهتمَّان بالمشروع.

وأضاف بوغدانوف: "لا يصادقون؛ لأن البرلمان لدى السودانيين -كما أعرف- لا يعمل بعد. الاتصالات جارية، وهناك اهتمام مشترك بمناقشة هذا المشروع، وهو مهم جدًّا لضمان الأمن والاستقرار في هذه المنطقة. هناك اهتمام من كلا الجانبين".

وفي وقت سابق أفادت مصادر لقناة العربية بأن "‏السودان أعلن إيقاف اتفاق إنشاء قاعدة بحرية روسية لحين المصادقة عليه من الجهاز التشريعي، فضلاً عن وقف أي انتشار عسكري روسي في قاعدة فلامنجو البحرية".

يُذكر أنه في عام 2017 أعلن الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير أنه ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر في السودان.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الخرطوم: نراجع اتفاقية إقامة القاعدة الروسية.. ومستعدون للتعاون مع أمريكا
سبق

قال رئيس أركان الجيش السوداني، الفريق أول محمد عثمان الحسين، أمس الثلاثاء: إن الخرطوم تراجع حاليًا الاتفاقية المتعلقة بالقاعدة الروسية. مشيرًا إلى أن الزيارة الأخيرة لوفد عسكري روسي تتعلق باتفاقية موقَّعة سابقًا حول إنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر، ومؤكدًا أن السودان منفتح على التعاون العسكري مع الولايات المتحدة.

وتفصيلاً، أوضح الفريق أول "الحسين" أن الأراضي التي انفتحت فيها القوات المسلحة السودانية على الحدود الشرقية مع إثيوبيا "كانت مواقع سابقة لجيشنا قبل 25 عامًا، والآن قواتنا عادت لمواقعها"، وفق "العربية نت".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قد قال قبل أسبوعَيْن إن روسيا والسودان تواصلان الاتصالات بشأن اتفاق حول إنشاء قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر، وإن الجانبَيْن مهتمَّان بالمشروع.

وأضاف بوغدانوف: "لا يصادقون؛ لأن البرلمان لدى السودانيين -كما أعرف- لا يعمل بعد. الاتصالات جارية، وهناك اهتمام مشترك بمناقشة هذا المشروع، وهو مهم جدًّا لضمان الأمن والاستقرار في هذه المنطقة. هناك اهتمام من كلا الجانبين".

وفي وقت سابق أفادت مصادر لقناة العربية بأن "‏السودان أعلن إيقاف اتفاق إنشاء قاعدة بحرية روسية لحين المصادقة عليه من الجهاز التشريعي، فضلاً عن وقف أي انتشار عسكري روسي في قاعدة فلامنجو البحرية".

يُذكر أنه في عام 2017 أعلن الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير أنه ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر في السودان.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
01:20 AM

الخرطوم: نراجع اتفاقية إقامة القاعدة الروسية.. ومستعدون للتعاون مع أمريكا

"الحسين": قوات جيشنا عادت لمواقعها على الحدود الشرقية مع إثيوبيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال رئيس أركان الجيش السوداني، الفريق أول محمد عثمان الحسين، أمس الثلاثاء: إن الخرطوم تراجع حاليًا الاتفاقية المتعلقة بالقاعدة الروسية. مشيرًا إلى أن الزيارة الأخيرة لوفد عسكري روسي تتعلق باتفاقية موقَّعة سابقًا حول إنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر، ومؤكدًا أن السودان منفتح على التعاون العسكري مع الولايات المتحدة.

وتفصيلاً، أوضح الفريق أول "الحسين" أن الأراضي التي انفتحت فيها القوات المسلحة السودانية على الحدود الشرقية مع إثيوبيا "كانت مواقع سابقة لجيشنا قبل 25 عامًا، والآن قواتنا عادت لمواقعها"، وفق "العربية نت".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قد قال قبل أسبوعَيْن إن روسيا والسودان تواصلان الاتصالات بشأن اتفاق حول إنشاء قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر، وإن الجانبَيْن مهتمَّان بالمشروع.

وأضاف بوغدانوف: "لا يصادقون؛ لأن البرلمان لدى السودانيين -كما أعرف- لا يعمل بعد. الاتصالات جارية، وهناك اهتمام مشترك بمناقشة هذا المشروع، وهو مهم جدًّا لضمان الأمن والاستقرار في هذه المنطقة. هناك اهتمام من كلا الجانبين".

وفي وقت سابق أفادت مصادر لقناة العربية بأن "‏السودان أعلن إيقاف اتفاق إنشاء قاعدة بحرية روسية لحين المصادقة عليه من الجهاز التشريعي، فضلاً عن وقف أي انتشار عسكري روسي في قاعدة فلامنجو البحرية".

يُذكر أنه في عام 2017 أعلن الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير أنه ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر في السودان.

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