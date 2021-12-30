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بين الاتحاد ومسمى (بطل الشتاء) عقبة الباطن .. والهلال لمصالحة جماهيره أمام الفيصلي

في افتتاح الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تنطلق غدًا الجمعة، مباريات الجولة الخامسة عشرة في ختام جولات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يستهلها الباطن بلقاء الاتحاد الذي يسعى لكسب النقاط الثلاث وتعزيز صدارته لترتيب الدوري، فيما يستضيف الحزم نظيره الطائي.

ويواجه الاتفاق نظيره الفيحاء على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وعلى أرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية يرغب الفيصلي صاحب المركز 12 بتعويض خسارته السابقة من الطائي أمام الهلال خامس الترتيب، فيما يسعى الأخير للعودة لسكة الانتصارات ومصالحة جماهيره.

مباريات السبت
تستكمل مباريات الجولة، السبت المقبل، حيث يستضيف التعاون صاحب المركز 15 ضمك ثالث الترتيب في مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، وأبها الثالث عشر في سلم الدوري بعد تعادله السلبي في الجولة الماضية يواجه نظيره الرائد سادس الترتيب في ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها.

فيما يستضيف الفتح ثامن الترتيب النصر صاحب المركز الرابع على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.

وصولاً إلى آخر لقاءات الجولة يلتقي الأهلي نظيره الشباب في مواجهة مرتقبة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، حيث جددت إدارة الأهلي ثقتها في مدرب الفريق "هاسي".

الأهلي بقي متراجعًا في المركز الـ 11 بعد خسارته لثلاث جولات متتالية والشباب الذي لم يخسر في آخر 11 لقاء له ويحتل ثاني ترتيب الدوري.

الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بين الاتحاد ومسمى (بطل الشتاء) عقبة الباطن .. والهلال لمصالحة جماهيره أمام الفيصلي
سبق

تنطلق غدًا الجمعة، مباريات الجولة الخامسة عشرة في ختام جولات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يستهلها الباطن بلقاء الاتحاد الذي يسعى لكسب النقاط الثلاث وتعزيز صدارته لترتيب الدوري، فيما يستضيف الحزم نظيره الطائي.

ويواجه الاتفاق نظيره الفيحاء على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وعلى أرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية يرغب الفيصلي صاحب المركز 12 بتعويض خسارته السابقة من الطائي أمام الهلال خامس الترتيب، فيما يسعى الأخير للعودة لسكة الانتصارات ومصالحة جماهيره.

مباريات السبت
تستكمل مباريات الجولة، السبت المقبل، حيث يستضيف التعاون صاحب المركز 15 ضمك ثالث الترتيب في مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، وأبها الثالث عشر في سلم الدوري بعد تعادله السلبي في الجولة الماضية يواجه نظيره الرائد سادس الترتيب في ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها.

فيما يستضيف الفتح ثامن الترتيب النصر صاحب المركز الرابع على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.

وصولاً إلى آخر لقاءات الجولة يلتقي الأهلي نظيره الشباب في مواجهة مرتقبة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، حيث جددت إدارة الأهلي ثقتها في مدرب الفريق "هاسي".

الأهلي بقي متراجعًا في المركز الـ 11 بعد خسارته لثلاث جولات متتالية والشباب الذي لم يخسر في آخر 11 لقاء له ويحتل ثاني ترتيب الدوري.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
10:33 PM

بين الاتحاد ومسمى (بطل الشتاء) عقبة الباطن .. والهلال لمصالحة جماهيره أمام الفيصلي

في افتتاح الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق غدًا الجمعة، مباريات الجولة الخامسة عشرة في ختام جولات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يستهلها الباطن بلقاء الاتحاد الذي يسعى لكسب النقاط الثلاث وتعزيز صدارته لترتيب الدوري، فيما يستضيف الحزم نظيره الطائي.

ويواجه الاتفاق نظيره الفيحاء على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وعلى أرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية يرغب الفيصلي صاحب المركز 12 بتعويض خسارته السابقة من الطائي أمام الهلال خامس الترتيب، فيما يسعى الأخير للعودة لسكة الانتصارات ومصالحة جماهيره.

مباريات السبت
تستكمل مباريات الجولة، السبت المقبل، حيث يستضيف التعاون صاحب المركز 15 ضمك ثالث الترتيب في مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، وأبها الثالث عشر في سلم الدوري بعد تعادله السلبي في الجولة الماضية يواجه نظيره الرائد سادس الترتيب في ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها.

فيما يستضيف الفتح ثامن الترتيب النصر صاحب المركز الرابع على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.

وصولاً إلى آخر لقاءات الجولة يلتقي الأهلي نظيره الشباب في مواجهة مرتقبة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، حيث جددت إدارة الأهلي ثقتها في مدرب الفريق "هاسي".

الأهلي بقي متراجعًا في المركز الـ 11 بعد خسارته لثلاث جولات متتالية والشباب الذي لم يخسر في آخر 11 لقاء له ويحتل ثاني ترتيب الدوري.

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