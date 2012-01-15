أمطار رعدية ورياح سطحية على منطقة المدينة المنورة
تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الأكحل والمهد ووادي الفرع، تستمر حتى الساعة الـ٢ ظهرًا.
أمطار رعدية ورياح سطحية على منطقة المدينة المنورة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2022-01-15
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الأكحل والمهد ووادي الفرع، تستمر حتى الساعة الـ٢ ظهرًا.
15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
10:26 AM
أمطار رعدية ورياح سطحية على منطقة المدينة المنورة
تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الأكحل والمهد ووادي الفرع، تستمر حتى الساعة الـ٢ ظهرًا.