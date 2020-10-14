5 تصاريح عبر "اعتمرنا" تتيحها وزارة الحج والعمرة بشكل رسمي.. تعرف عليها

بإمكان المواطن والمقيم الحصول عليها دون عناء وفق إجراءات وبروتوكولات صحية

أتاحت وزارة الحج والعمرة بشكل رسمي خمسة تصاريح عبر تطبيق "اعتمرنا" بإمكان المواطن والمقيم الحصول عليها دون عناء ومشقة وفق إجراءات وبروتوكولات صحية وبأحدث الوسائل التقنية.

وجاءت التصاريح المتاحة، على النحو الآتي؛ تصريح أداء العمرة الذي انطلق قبل أسابيع عدة، بينما تم اليوم إضافة أربعة تصاريح جديدة هي؛ الصلاة في المسجد الحرام، والصلاة في الروضة الشريفة للرجال، والصلاة في الروضة الشريفة للنساء، والسلام على رسول- صلى الله عليه وسلم-.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أنها أتاحت ‏عبر ‎#تطبيق_اعتمرنا بدأ من اليوم التسجيل في المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة، والتي ستستقبل المواطنين والمقيمين للعمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والصلاة في الروضة الشريفة من داخل المملكة بنسبة 75 % من الطاقة الاستيعابية.

وتضمنت المرحلة الثانية السماح بنسبة 75 % "15 ألف معتمر في اليوم، 40 ألف مصل في اليوم" من الطاقة الاستيعابية، التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام والروضة الشريفة في المسجد النبوي.

وبدأت المرحلة الأولى في 4 أكتوبر بنسبة 30 % "6 آلاف معتمر في اليوم"، وذلك بعد صدور الموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا بعد تعليقها منذ مارس الماضي ضمن إجراءات احتواء فيروس كورونا، وذلك مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.