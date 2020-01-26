يستضيف ملتقى "شباب الوطن" الذي ينظّمه مجلس شباب منطقة القصيم، تحت رعاية أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، مدير جامعة الأمير محمد بن فهد، والأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، متحدثًا بورقة عمل بعنوان "نحو نموذج مستدام لتمكين الشباب.. دروس مستفادة". ومن المقرر أن يحضر أمناء وأعضاء مجالس الشباب بالمملكة، وعدد من المسؤولين، وعدد من شباب وشابات المنطقة، وذلك صباح يوم الاثنين القادم بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة. وحرص مجلس شباب منطقة القصيم على استضافة الدكتور الأنصاري؛ نظرًا لتجاربه وخبراته المميزة في مجال دراسة مشكلات الشباب وإيجاد الحلول لها، بالإضافة إلى أنشطة وفعاليات تنمية الشباب.

"الأنصاري" يتحدّث عن تعزيز دور الشباب وتمكينهم بالقصيم.. غدًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-26 يستضيف ملتقى "شباب الوطن" الذي ينظّمه مجلس شباب منطقة القصيم، تحت رعاية أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، مدير جامعة الأمير محمد بن فهد، والأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، متحدثًا بورقة عمل بعنوان "نحو نموذج مستدام لتمكين الشباب.. دروس مستفادة".



ومن المقرر أن يحضر أمناء وأعضاء مجالس الشباب بالمملكة، وعدد من المسؤولين، وعدد من شباب وشابات المنطقة، وذلك صباح يوم الاثنين القادم بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة.



وحرص مجلس شباب منطقة القصيم على استضافة الدكتور الأنصاري؛ نظرًا لتجاربه وخبراته المميزة في مجال دراسة مشكلات الشباب وإيجاد الحلول لها، بالإضافة إلى أنشطة وفعاليات تنمية الشباب.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441 05:58 PM

"الأنصاري" يتحدّث عن تعزيز دور الشباب وتمكينهم بالقصيم.. غدًا خلال مشاركته في ملتقى شباب الوطن





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يستضيف ملتقى "شباب الوطن" الذي ينظّمه مجلس شباب منطقة القصيم، تحت رعاية أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، مدير جامعة الأمير محمد بن فهد، والأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، متحدثًا بورقة عمل بعنوان "نحو نموذج مستدام لتمكين الشباب.. دروس مستفادة".



ومن المقرر أن يحضر أمناء وأعضاء مجالس الشباب بالمملكة، وعدد من المسؤولين، وعدد من شباب وشابات المنطقة، وذلك صباح يوم الاثنين القادم بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة.



وحرص مجلس شباب منطقة القصيم على استضافة الدكتور الأنصاري؛ نظرًا لتجاربه وخبراته المميزة في مجال دراسة مشكلات الشباب وإيجاد الحلول لها، بالإضافة إلى أنشطة وفعاليات تنمية الشباب.