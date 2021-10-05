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مجدداً.. أسعار النفط تعزز مكاسبها وخام "برنت" يسجل 82 دولارًا

"رويترز": عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.7%

عزّزت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات الثلاثاء، وسجّل خام "برنت" مستوى 82 دولارًا للبرميل، فيما تداول خام "نايمكس" أعلى 78 دولارًا.

وأكدت "أوبك+" الإثنين تأكيد العمل بخطة تعديل إنتاج النفط بزيادة 400 ألف برميل يوميًا في نوفمبر، وفقاً للمعلن مسبقًا.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.9% عند 82.01 دولار للبرميل، في تمام الساعة 01:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وصعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.7% عند 78.18 دولار للبرميل.

وقالت "أر بي سي كابيتال ماركت" في مذكرة نقلتها صحيفة "فاينانشال تايمز"، إن قرار "أوبك+" يشير إلى رضا المجموعة عن رؤية أسعار الخام عند مستويات مرتفعة رغم المخاوف المتعلقة بتدهور أزمة الطاقة في أوروبا وآسيا.

في الوقت نفسه توقعت "كابيتال إيكونومكس" في مذكرة نقلتها وكالة "رويترز" بدء حدوث تطبيع تدريجي في نمو الطلب وزيادة في المعروض قد يكون له تأثير على الأسعار بداية من الربع الجاري.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مجدداً.. أسعار النفط تعزز مكاسبها وخام "برنت" يسجل 82 دولارًا
سبق

عزّزت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات الثلاثاء، وسجّل خام "برنت" مستوى 82 دولارًا للبرميل، فيما تداول خام "نايمكس" أعلى 78 دولارًا.

وأكدت "أوبك+" الإثنين تأكيد العمل بخطة تعديل إنتاج النفط بزيادة 400 ألف برميل يوميًا في نوفمبر، وفقاً للمعلن مسبقًا.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.9% عند 82.01 دولار للبرميل، في تمام الساعة 01:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وصعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.7% عند 78.18 دولار للبرميل.

وقالت "أر بي سي كابيتال ماركت" في مذكرة نقلتها صحيفة "فاينانشال تايمز"، إن قرار "أوبك+" يشير إلى رضا المجموعة عن رؤية أسعار الخام عند مستويات مرتفعة رغم المخاوف المتعلقة بتدهور أزمة الطاقة في أوروبا وآسيا.

في الوقت نفسه توقعت "كابيتال إيكونومكس" في مذكرة نقلتها وكالة "رويترز" بدء حدوث تطبيع تدريجي في نمو الطلب وزيادة في المعروض قد يكون له تأثير على الأسعار بداية من الربع الجاري.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
02:40 PM

مجدداً.. أسعار النفط تعزز مكاسبها وخام "برنت" يسجل 82 دولارًا

"رويترز": عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.7%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عزّزت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات الثلاثاء، وسجّل خام "برنت" مستوى 82 دولارًا للبرميل، فيما تداول خام "نايمكس" أعلى 78 دولارًا.

وأكدت "أوبك+" الإثنين تأكيد العمل بخطة تعديل إنتاج النفط بزيادة 400 ألف برميل يوميًا في نوفمبر، وفقاً للمعلن مسبقًا.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.9% عند 82.01 دولار للبرميل، في تمام الساعة 01:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وصعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.7% عند 78.18 دولار للبرميل.

وقالت "أر بي سي كابيتال ماركت" في مذكرة نقلتها صحيفة "فاينانشال تايمز"، إن قرار "أوبك+" يشير إلى رضا المجموعة عن رؤية أسعار الخام عند مستويات مرتفعة رغم المخاوف المتعلقة بتدهور أزمة الطاقة في أوروبا وآسيا.

في الوقت نفسه توقعت "كابيتال إيكونومكس" في مذكرة نقلتها وكالة "رويترز" بدء حدوث تطبيع تدريجي في نمو الطلب وزيادة في المعروض قد يكون له تأثير على الأسعار بداية من الربع الجاري.

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