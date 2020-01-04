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"بنس": العالم أكثر أمانًا بمقتل "سليماني".. ترامب: "خلصنا من "رجل شرير"

قال: كان مسؤولًا عن قتل آلاف الأمريكيين وخطّط لهجوم إرهابي داخل بلادنا

أشاد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بموقف الرئيس دونالد ترامب، الذي اتخذ "إجراء حاسمًا ووقف ضد الراعي الرسمي للإرهاب في العالم" -إيران- لافتًا إلى أن "العالم أصبح أكثر أمانًا اليوم بعد مقتل قاسم سليماني".

وغرّد بنس عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: "إن ترامب خلّصنا من رجل شرير كان مسؤولًا عن قتل الآلاف من الأمريكيين".

ووفق رويترز: قُتل قائد فيلق القدس سليماني مع نائب قائد ميليشيا الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس، في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، الجمعة، في خطوة قال مسؤولون أمريكيون إنها "وقائية" لتفادي هجمات كان يخطط لها "الإرهابي" الإيراني.

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي أن سليماني وجّه الإرهابيين العراقيين لشن هجمات على القوات الأمريكية والتحالف، كما قدم صواريخ وعبوات متطورة مميتة وتدريبات لاستهداف الأمريكيين، وهو المسؤول المباشر عن وفاة 603 من أفراد الخدمة الأمريكية.

وكشف بنس عن إشراف سليماني على محاولة تنفيذ هجوم إرهابي على الأراضي الأمريكية، مشيرًا إلى أنه لعب دورًا مباشرًا في تمويل وتجهيز وتدريب حزب الله اللبناني.

وتابع: أن سليماني استمر في المنظمات الإرهابية في المنطقة، وأشرف في أفغانستان على دعم طالبان ورعاية الهجمات ضد التحالف الدولي.

نائب الرئيس الأمريكي مقتل قاسم سليماني قاسم سليماني

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بنس": العالم أكثر أمانًا بمقتل "سليماني".. ترامب: "خلصنا من "رجل شرير"
سبق

أشاد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بموقف الرئيس دونالد ترامب، الذي اتخذ "إجراء حاسمًا ووقف ضد الراعي الرسمي للإرهاب في العالم" -إيران- لافتًا إلى أن "العالم أصبح أكثر أمانًا اليوم بعد مقتل قاسم سليماني".

وغرّد بنس عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: "إن ترامب خلّصنا من رجل شرير كان مسؤولًا عن قتل الآلاف من الأمريكيين".

ووفق رويترز: قُتل قائد فيلق القدس سليماني مع نائب قائد ميليشيا الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس، في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، الجمعة، في خطوة قال مسؤولون أمريكيون إنها "وقائية" لتفادي هجمات كان يخطط لها "الإرهابي" الإيراني.

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي أن سليماني وجّه الإرهابيين العراقيين لشن هجمات على القوات الأمريكية والتحالف، كما قدم صواريخ وعبوات متطورة مميتة وتدريبات لاستهداف الأمريكيين، وهو المسؤول المباشر عن وفاة 603 من أفراد الخدمة الأمريكية.

وكشف بنس عن إشراف سليماني على محاولة تنفيذ هجوم إرهابي على الأراضي الأمريكية، مشيرًا إلى أنه لعب دورًا مباشرًا في تمويل وتجهيز وتدريب حزب الله اللبناني.

وتابع: أن سليماني استمر في المنظمات الإرهابية في المنطقة، وأشرف في أفغانستان على دعم طالبان ورعاية الهجمات ضد التحالف الدولي.

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
10:48 AM
اخر تعديل
04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
06:08 PM

"بنس": العالم أكثر أمانًا بمقتل "سليماني".. ترامب: "خلصنا من "رجل شرير"

قال: كان مسؤولًا عن قتل آلاف الأمريكيين وخطّط لهجوم إرهابي داخل بلادنا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشاد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بموقف الرئيس دونالد ترامب، الذي اتخذ "إجراء حاسمًا ووقف ضد الراعي الرسمي للإرهاب في العالم" -إيران- لافتًا إلى أن "العالم أصبح أكثر أمانًا اليوم بعد مقتل قاسم سليماني".

وغرّد بنس عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: "إن ترامب خلّصنا من رجل شرير كان مسؤولًا عن قتل الآلاف من الأمريكيين".

ووفق رويترز: قُتل قائد فيلق القدس سليماني مع نائب قائد ميليشيا الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس، في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، الجمعة، في خطوة قال مسؤولون أمريكيون إنها "وقائية" لتفادي هجمات كان يخطط لها "الإرهابي" الإيراني.

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي أن سليماني وجّه الإرهابيين العراقيين لشن هجمات على القوات الأمريكية والتحالف، كما قدم صواريخ وعبوات متطورة مميتة وتدريبات لاستهداف الأمريكيين، وهو المسؤول المباشر عن وفاة 603 من أفراد الخدمة الأمريكية.

وكشف بنس عن إشراف سليماني على محاولة تنفيذ هجوم إرهابي على الأراضي الأمريكية، مشيرًا إلى أنه لعب دورًا مباشرًا في تمويل وتجهيز وتدريب حزب الله اللبناني.

وتابع: أن سليماني استمر في المنظمات الإرهابية في المنطقة، وأشرف في أفغانستان على دعم طالبان ورعاية الهجمات ضد التحالف الدولي.

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