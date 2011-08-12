500 فرد قادوا تفويج حجاج أفريقيا غير العربية لمنشأة الجمرات بنجاح

في تنفيذ الخطة التشغيلية للتفويج في يومها الأول

نجحت لجنة التفويج لمنشأة الجمرات بمؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية في تنفيذ الخطة التشغيلية لتفويج حجاجها لرمي الجمرات في يومها الأول؛ من خلال 500 عضو ومساعد ومرشد تفويج جندتهم المؤسسة لهذا الغرض؛ منهم 48 عضوًا باللجنة و114 عضوًا ومساعدًا للتفويج، إضافة إلى قرابة 340 مرشداً ميدانياً بمكاتب الخدمة، وجرت عملية التفويج بإشراف ومتابعة مباشرة من وزارة الحج والعمرة ممثلة في وحدة التفويج بالوزارة وبالتعاون والتنسيق مع إدارة تنظيم الحشود بالأمن العام.



وأوضح عضو مجلس إدارة المؤسسة رئيس لجنة التفويج لمنشأة الجمرات، المهندس عبدالله صديق لشكر؛ أن عمليات التفويج انطلقت في الوقت المحدد لها، عقب نزول الحجاج من مزدلفة إلى مقار سكنهم بمنى صبيحة اليوم العاشر من ذي الحجة؛ وفق المدد الزمنية المقررة لها في الخطة التشغيلية.



وقال: "إن التنفيذ الميداني للخطة قاده نحو 500 فرد؛ منهم 114 عضوًا ومساعدًا للتفويج بمكاتب الخدمة الميدانية، و48 مراقبًا من لجنة التفويج بالمؤسسة، يشاركهم في ذلك قرابة 340 مرشداً ميدانياً، أسهموا بدورهم في بث التعليمات التوعوية للحجاج طوال المسارات التي يسلكونها بلغات الهوسا والفرنسية والإنجليزية واليوربا، وغيرها من لغات حجاج الدول الأفريقية غير العربية".

وأكد المهندس عبدالله صديق لشكر، أن مراحل التفويج لمنشأة الجمرات والعودة منها في يومها الأول اتبعت المسارات المحددة لحجاج المؤسسة عبر الطرق والمسارات المخصصة لذلك، كما التزم الجميع بالتوقف خلال ساعات الحظر المحددة من قبل وزارة الحج والعمرة والجهات المعنية بإدارة تنظيم الحشود بالأمن العام.



بدوره أفاد نائب رئيس اللجنة بالمؤسسة الدكتور محمد شكري زمزمي، أن استخدام التطبيق الإلكتروني للتفويج الذي أعدته وزارة الحج والعمرة هذا العام حدد أعمال التفويج ومواعيد انطلاقها وفق المسارات وحركة الحجيج في الطرق المؤدية لمنشأة الجمرات، وسط تعاون وإشراف ومتابعة من قبل وزارة الحج والعمرة وإدارة تنظيم الحشود بالأمن العام ومواكبة توعوية للحجاج من مطويات أعدّتها المؤسسة فاقت 55 ألفًا و250 مطوية ونشرة توعوية وإرشادية وحزم صوتية تبثّ على مدار الساعة بلغات الحجاج.



ولفت النظر إلى أن المفوِّجين في تواصل دائم مع مسؤولي مكاتب شؤون الحجاج ومنظّمي قدومهم؛ لتوعية حجاجهم بعدم حمل الأمتعة أو اصطحاب الأطفال أو كبار السن أثناء توجههم لرمي الجمرات، وكذلك عدم الخروج في أوقات الحظر، والالتزام التام بأعداد الحجاج المفوَّجين وتوقيت خروجهم، واتباع المسارات والطرق المحددة مسبقًا لكل فوج والمقدر عدد الحجاج للفوج الواحد بــ250 حاجًّا، داعيًا الله أن تكلل جهود الجميع بالنجاح، وأن يؤدي حجاج بيت الله الحرام ما تبقى من شعائر حجهم في أمان وطمأنينة ويسر وسهولة.