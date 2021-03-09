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فريق التطوع بالباحة ينظّم مبادرة "بروح العطاء بكم نفخر"

تكريم المرأة في عدد من المحافظات والمجمعات التجارية

ينظّم فريق التطوع بمنطقة الباحة مبادرة عنوانها "بروح العطاء نحن بكم نفخر"، وذلك ضمن رؤية وأهداف 2030 التي تبذلها المملكة في تمكين المرأة، وذلك استشعارًا من حرص الهيئة على تنفيذ التوجيهات الكريمة.

وبمتابعة ميدانية من مدير عام فرع الهيئة بالباحة خالد محمد الغامدي؛ قامت الفرق التطوعية بتكريم المرأة في عدد من المحافظات والمجمعات التجارية والمراكز الصحية.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني: هذه المشاركة تأتي بالمساندة بعدد من المتطوعين بالهلال الأحمر بالمنطقة، من خلال التواجد كفرق تطوعية بالعمل الميداني وتقديم الهدايا وتكريمهن والاحتفاء بهن تضامنًا معهن في اليوم العالمي للمرأة 2021.

فريق التطوع منطقة الباحة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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فريق التطوع بالباحة ينظّم مبادرة "بروح العطاء بكم نفخر"
سبق

ينظّم فريق التطوع بمنطقة الباحة مبادرة عنوانها "بروح العطاء نحن بكم نفخر"، وذلك ضمن رؤية وأهداف 2030 التي تبذلها المملكة في تمكين المرأة، وذلك استشعارًا من حرص الهيئة على تنفيذ التوجيهات الكريمة.

وبمتابعة ميدانية من مدير عام فرع الهيئة بالباحة خالد محمد الغامدي؛ قامت الفرق التطوعية بتكريم المرأة في عدد من المحافظات والمجمعات التجارية والمراكز الصحية.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني: هذه المشاركة تأتي بالمساندة بعدد من المتطوعين بالهلال الأحمر بالمنطقة، من خلال التواجد كفرق تطوعية بالعمل الميداني وتقديم الهدايا وتكريمهن والاحتفاء بهن تضامنًا معهن في اليوم العالمي للمرأة 2021.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
02:39 PM

فريق التطوع بالباحة ينظّم مبادرة "بروح العطاء بكم نفخر"

تكريم المرأة في عدد من المحافظات والمجمعات التجارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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ينظّم فريق التطوع بمنطقة الباحة مبادرة عنوانها "بروح العطاء نحن بكم نفخر"، وذلك ضمن رؤية وأهداف 2030 التي تبذلها المملكة في تمكين المرأة، وذلك استشعارًا من حرص الهيئة على تنفيذ التوجيهات الكريمة.

وبمتابعة ميدانية من مدير عام فرع الهيئة بالباحة خالد محمد الغامدي؛ قامت الفرق التطوعية بتكريم المرأة في عدد من المحافظات والمجمعات التجارية والمراكز الصحية.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني: هذه المشاركة تأتي بالمساندة بعدد من المتطوعين بالهلال الأحمر بالمنطقة، من خلال التواجد كفرق تطوعية بالعمل الميداني وتقديم الهدايا وتكريمهن والاحتفاء بهن تضامنًا معهن في اليوم العالمي للمرأة 2021.

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