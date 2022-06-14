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الدفاع المدني بمنطقة الرياض ينفذ حملة للسلامة الوقائية على محطات الوقود

للتأكد من تنفيذ اللوائح والأنظمة وتحقيق درجة الأمان للعاملين بها ولمرتاديها

نفذت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض حملة للسلامة الوقائية على محطات الوقود بالمنطقة، وذلك للتأكد من تقيد تلك المحطات في تنفيذ متطلبات وشروط السلامة والحماية من الحريق وتنفيذ اللوائح والأنظمة وتحقيق درجة الأمان للعاملين بها ولمرتاديها خاصة في فصل الصيف .

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمديرية منطقة الرياض المقدم محمد الحمادي أنه بلغ عدد المحطات التي شملتها الحمله حتى الآن أكثر من 811 محطة، وقد رصد في عدد منها بعض الملاحظات، حيث تم متابعة إزالتها وتصحيح وضعها .
وتنوعت المخالفات التي ضبطت بالمواقع ما بين عدم صيانة الأنظمة والتخزين العشوائي للمرافق الملحقه بالمحطات وعدم وجود لوحات إرشادية.

وشدد الدفاع المدني في ذلك أنه لن يستثني أي منشأة، ولن يكون هناك تهاون مع كل ما يهدد الأرواح والممتلكات, مؤكدًا أن الحملة مستمرة على جميع المحطات بالمنطقة والأنشطة التجارية المرفقة بها .

مديرية الدفاع المدني الرياض محطات الوقود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الدفاع المدني بمنطقة الرياض ينفذ حملة للسلامة الوقائية على محطات الوقود
سبق

نفذت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض حملة للسلامة الوقائية على محطات الوقود بالمنطقة، وذلك للتأكد من تقيد تلك المحطات في تنفيذ متطلبات وشروط السلامة والحماية من الحريق وتنفيذ اللوائح والأنظمة وتحقيق درجة الأمان للعاملين بها ولمرتاديها خاصة في فصل الصيف .

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمديرية منطقة الرياض المقدم محمد الحمادي أنه بلغ عدد المحطات التي شملتها الحمله حتى الآن أكثر من 811 محطة، وقد رصد في عدد منها بعض الملاحظات، حيث تم متابعة إزالتها وتصحيح وضعها .
وتنوعت المخالفات التي ضبطت بالمواقع ما بين عدم صيانة الأنظمة والتخزين العشوائي للمرافق الملحقه بالمحطات وعدم وجود لوحات إرشادية.

وشدد الدفاع المدني في ذلك أنه لن يستثني أي منشأة، ولن يكون هناك تهاون مع كل ما يهدد الأرواح والممتلكات, مؤكدًا أن الحملة مستمرة على جميع المحطات بالمنطقة والأنشطة التجارية المرفقة بها .

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
04:03 PM

الدفاع المدني بمنطقة الرياض ينفذ حملة للسلامة الوقائية على محطات الوقود

للتأكد من تنفيذ اللوائح والأنظمة وتحقيق درجة الأمان للعاملين بها ولمرتاديها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفذت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض حملة للسلامة الوقائية على محطات الوقود بالمنطقة، وذلك للتأكد من تقيد تلك المحطات في تنفيذ متطلبات وشروط السلامة والحماية من الحريق وتنفيذ اللوائح والأنظمة وتحقيق درجة الأمان للعاملين بها ولمرتاديها خاصة في فصل الصيف .

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمديرية منطقة الرياض المقدم محمد الحمادي أنه بلغ عدد المحطات التي شملتها الحمله حتى الآن أكثر من 811 محطة، وقد رصد في عدد منها بعض الملاحظات، حيث تم متابعة إزالتها وتصحيح وضعها .
وتنوعت المخالفات التي ضبطت بالمواقع ما بين عدم صيانة الأنظمة والتخزين العشوائي للمرافق الملحقه بالمحطات وعدم وجود لوحات إرشادية.

وشدد الدفاع المدني في ذلك أنه لن يستثني أي منشأة، ولن يكون هناك تهاون مع كل ما يهدد الأرواح والممتلكات, مؤكدًا أن الحملة مستمرة على جميع المحطات بالمنطقة والأنشطة التجارية المرفقة بها .

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