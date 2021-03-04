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"المعلمي" يلتقي افتراضيًّا بطلاب أكاديمية باينون الثانوية

للتعرف على جهود المملكة في منظمة الأمم المتحدة

الْتقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمس افتراضيًّا، بطلاب أكاديمية باينون الثانوية؛ للتعرف على جهود المملكة في منظمة الأمم المتحدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وجرى خلال اللقاء استعراض موجز عن جهود المملكة ومساهماتها البناءة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة بشكل عام؛ لا سيما جهود المملكة في تعزيز أهداف التنمية المستدامة.

كما استعرض رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠ التي تتواكب مع أهداف الأمم المتحدة التنموية.

وتحدث للطلاب عن تاريخ انضمام المملكة إلى المنظمة الأممية ودورها كعضو مؤسس، مستعرضًا إنجازات المملكة الدولية وتبرعاتها لمساعدة الدول الفقيرة والدول المنكوبة؛ فضلًا عن مساهمات المملكة في أجهزة الأمم المتحدة لدعم مشاريعها التنموية والإنسانية.

كما استعرض جهود المملكة في تعزيز ثقافة السلام والتسامح ومكافحة خطابات الكراهية والتعصب، مسلطًا الضوء على أبرز هذه الجهود، وأهمها تقديم المملكة قرار الجمعية العامة المُعَنون "تعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية" الذي اعتُمِد بإجماع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، ورئيسة اللجنة الثانية بالوفد سارة عاشور.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المعلمي" يلتقي افتراضيًّا بطلاب أكاديمية باينون الثانوية
سبق

الْتقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمس افتراضيًّا، بطلاب أكاديمية باينون الثانوية؛ للتعرف على جهود المملكة في منظمة الأمم المتحدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وجرى خلال اللقاء استعراض موجز عن جهود المملكة ومساهماتها البناءة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة بشكل عام؛ لا سيما جهود المملكة في تعزيز أهداف التنمية المستدامة.

كما استعرض رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠ التي تتواكب مع أهداف الأمم المتحدة التنموية.

وتحدث للطلاب عن تاريخ انضمام المملكة إلى المنظمة الأممية ودورها كعضو مؤسس، مستعرضًا إنجازات المملكة الدولية وتبرعاتها لمساعدة الدول الفقيرة والدول المنكوبة؛ فضلًا عن مساهمات المملكة في أجهزة الأمم المتحدة لدعم مشاريعها التنموية والإنسانية.

كما استعرض جهود المملكة في تعزيز ثقافة السلام والتسامح ومكافحة خطابات الكراهية والتعصب، مسلطًا الضوء على أبرز هذه الجهود، وأهمها تقديم المملكة قرار الجمعية العامة المُعَنون "تعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية" الذي اعتُمِد بإجماع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، ورئيسة اللجنة الثانية بالوفد سارة عاشور.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
08:45 AM

"المعلمي" يلتقي افتراضيًّا بطلاب أكاديمية باينون الثانوية

للتعرف على جهود المملكة في منظمة الأمم المتحدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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الْتقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمس افتراضيًّا، بطلاب أكاديمية باينون الثانوية؛ للتعرف على جهود المملكة في منظمة الأمم المتحدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وجرى خلال اللقاء استعراض موجز عن جهود المملكة ومساهماتها البناءة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة بشكل عام؛ لا سيما جهود المملكة في تعزيز أهداف التنمية المستدامة.

كما استعرض رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠ التي تتواكب مع أهداف الأمم المتحدة التنموية.

وتحدث للطلاب عن تاريخ انضمام المملكة إلى المنظمة الأممية ودورها كعضو مؤسس، مستعرضًا إنجازات المملكة الدولية وتبرعاتها لمساعدة الدول الفقيرة والدول المنكوبة؛ فضلًا عن مساهمات المملكة في أجهزة الأمم المتحدة لدعم مشاريعها التنموية والإنسانية.

كما استعرض جهود المملكة في تعزيز ثقافة السلام والتسامح ومكافحة خطابات الكراهية والتعصب، مسلطًا الضوء على أبرز هذه الجهود، وأهمها تقديم المملكة قرار الجمعية العامة المُعَنون "تعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية" الذي اعتُمِد بإجماع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، ورئيسة اللجنة الثانية بالوفد سارة عاشور.

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