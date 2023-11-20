إمارة مكة المكرمة: القبض على مواطن عنّف ابنته بعد خروجها من المدرسة
ظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل واتخذت الإجراءات النظامية بحقه
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يعنّف ابنته بعد خروجها من المدرسة بـجدة.
وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وتكليف فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة بدراسة حالة الأسرة.
إمارة مكة المكرمة
تعنيف
إمارة مكة المكرمة: القبض على مواطن عنّف ابنته بعد خروجها من المدرسة
عبدالله البرقاوي
سبق
2019-11-20
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يعنّف ابنته بعد خروجها من المدرسة بـجدة.
وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وتكليف فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة بدراسة حالة الأسرة.
20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
03:48 PM
إمارة مكة المكرمة: القبض على مواطن عنّف ابنته بعد خروجها من المدرسة
ظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل واتخذت الإجراءات النظامية بحقه
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يعنّف ابنته بعد خروجها من المدرسة بـجدة.
وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وتكليف فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة بدراسة حالة الأسرة.