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إمارة مكة المكرمة: القبض على مواطن عنّف ابنته بعد خروجها من المدرسة

ظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل واتخذت الإجراءات النظامية بحقه

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو ‏على مواقع التواصل الاجتماعي يعنّف ابنته ‏بعد خروجها من المدرسة بـجدة.

و‏أكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، ‏وتكليف فرع وزارة العمل والتنمية ‏الاجتماعية في المنطقة بدراسة حالة الأسرة.

إمارة مكة المكرمة تعنيف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إمارة مكة المكرمة: القبض على مواطن عنّف ابنته بعد خروجها من المدرسة
سبق

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو ‏على مواقع التواصل الاجتماعي يعنّف ابنته ‏بعد خروجها من المدرسة بـجدة.

و‏أكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، ‏وتكليف فرع وزارة العمل والتنمية ‏الاجتماعية في المنطقة بدراسة حالة الأسرة.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
03:48 PM

إمارة مكة المكرمة: القبض على مواطن عنّف ابنته بعد خروجها من المدرسة

ظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل واتخذت الإجراءات النظامية بحقه

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
5,428

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو ‏على مواقع التواصل الاجتماعي يعنّف ابنته ‏بعد خروجها من المدرسة بـجدة.

و‏أكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، ‏وتكليف فرع وزارة العمل والتنمية ‏الاجتماعية في المنطقة بدراسة حالة الأسرة.

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