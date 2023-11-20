إمارة مكة المكرمة: القبض على مواطن عنّف ابنته بعد خروجها من المدرسة

ظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل واتخذت الإجراءات النظامية بحقه

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو ‏على مواقع التواصل الاجتماعي يعنّف ابنته ‏بعد خروجها من المدرسة بـجدة.

و‏أكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، ‏وتكليف فرع وزارة العمل والتنمية ‏الاجتماعية في المنطقة بدراسة حالة الأسرة.