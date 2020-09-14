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"الصحة": تسجيل 607 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1060 خلال الـ24 ساعة الماضية

موريتانيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ 24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أن إجمالي حالات الإصابة في موريتانيا بلغ 76256 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 161 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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موريتانيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أن إجمالي حالات الإصابة في موريتانيا بلغ 76256 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 161 حالة.

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
04:40 PM

موريتانيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ 24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أن إجمالي حالات الإصابة في موريتانيا بلغ 76256 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 161 حالة.

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