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"ترامب" يستعد لانتخابات 2024 والإعلان الرسمي في 2023

أنباء عن تفكيره في ترشيح حاكمة ولاية ساوث داكوتا نائباً للرئيس

اجتمع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعدد من المسؤولين والمستشارين المقربين منه مطلعهم برغبته الشديدة في الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024، كما طلب منهم اختيار نائب رئيس آخر غير السابق مايك بنس.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب يفكر جدياً في ترشيح حاكمة ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم لمنصب نائب الرئيس.

وقالت مصادر مطلعة إن ترامب تناقش مع عدد من المسؤولين في حملة بالتجهيز من الآن للانتخابات المقبلة وجمع التبرعات، مشيرين إلى أن ترامب سيعلن ترشحه للرئاسة بشكل رسمي في صيف 2023.


الرئيسية/ أخبار العالم

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"ترامب" يستعد لانتخابات 2024 والإعلان الرسمي في 2023
سبق

اجتمع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعدد من المسؤولين والمستشارين المقربين منه مطلعهم برغبته الشديدة في الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024، كما طلب منهم اختيار نائب رئيس آخر غير السابق مايك بنس.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب يفكر جدياً في ترشيح حاكمة ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم لمنصب نائب الرئيس.

وقالت مصادر مطلعة إن ترامب تناقش مع عدد من المسؤولين في حملة بالتجهيز من الآن للانتخابات المقبلة وجمع التبرعات، مشيرين إلى أن ترامب سيعلن ترشحه للرئاسة بشكل رسمي في صيف 2023.


03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
11:38 PM

"ترامب" يستعد لانتخابات 2024 والإعلان الرسمي في 2023

أنباء عن تفكيره في ترشيح حاكمة ولاية ساوث داكوتا نائباً للرئيس

A A A
خالد علي - الرياض
5
1,869

اجتمع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعدد من المسؤولين والمستشارين المقربين منه مطلعهم برغبته الشديدة في الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024، كما طلب منهم اختيار نائب رئيس آخر غير السابق مايك بنس.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب يفكر جدياً في ترشيح حاكمة ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم لمنصب نائب الرئيس.

وقالت مصادر مطلعة إن ترامب تناقش مع عدد من المسؤولين في حملة بالتجهيز من الآن للانتخابات المقبلة وجمع التبرعات، مشيرين إلى أن ترامب سيعلن ترشحه للرئاسة بشكل رسمي في صيف 2023.


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