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حكومة طالبان تقرر حظر بيع وشراء الأسلحة والذخائر والسيارات غير المرخصة

قرّرت حكومة حركة طالبان الأفغانية، اليوم الأحد، حظر بيع وشراء الأسلحة والذخائر والسيارات غير المرخصة في البلاد.

وفي بيان لها، قالت وزارة دفاع طالبان: إن عدداً من "الأفراد غير المسؤولين" استولوا على أسلحة وسيارات من جهات حكومية أو بعض أعضاء الحكومة السابقة، دون أن يسجلوها لدى الجهات الحكومية المختصة. وذكر البيان أن بعض الأفراد أرادوا بيع الأسلحة والمعدات العسكرية بطريقة غير قانونية.

وأعلنت الوزارة بهذا الصدد عن حظر بيع الأسلحة والذخائر والسيارات "حتى إشعار آخر"، محذرةً من أن المخالفين سيتم التعامل معهم وفقا للقانون.

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حكومة طالبان تقرر حظر بيع وشراء الأسلحة والذخائر والسيارات غير المرخصة
سبق

قرّرت حكومة حركة طالبان الأفغانية، اليوم الأحد، حظر بيع وشراء الأسلحة والذخائر والسيارات غير المرخصة في البلاد.

وفي بيان لها، قالت وزارة دفاع طالبان: إن عدداً من "الأفراد غير المسؤولين" استولوا على أسلحة وسيارات من جهات حكومية أو بعض أعضاء الحكومة السابقة، دون أن يسجلوها لدى الجهات الحكومية المختصة. وذكر البيان أن بعض الأفراد أرادوا بيع الأسلحة والمعدات العسكرية بطريقة غير قانونية.

وأعلنت الوزارة بهذا الصدد عن حظر بيع الأسلحة والذخائر والسيارات "حتى إشعار آخر"، محذرةً من أن المخالفين سيتم التعامل معهم وفقا للقانون.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
05:04 PM

حكومة طالبان تقرر حظر بيع وشراء الأسلحة والذخائر والسيارات غير المرخصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرّرت حكومة حركة طالبان الأفغانية، اليوم الأحد، حظر بيع وشراء الأسلحة والذخائر والسيارات غير المرخصة في البلاد.

وفي بيان لها، قالت وزارة دفاع طالبان: إن عدداً من "الأفراد غير المسؤولين" استولوا على أسلحة وسيارات من جهات حكومية أو بعض أعضاء الحكومة السابقة، دون أن يسجلوها لدى الجهات الحكومية المختصة. وذكر البيان أن بعض الأفراد أرادوا بيع الأسلحة والمعدات العسكرية بطريقة غير قانونية.

وأعلنت الوزارة بهذا الصدد عن حظر بيع الأسلحة والذخائر والسيارات "حتى إشعار آخر"، محذرةً من أن المخالفين سيتم التعامل معهم وفقا للقانون.

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