طوارئ "سليمان الحبيب" بالخُبر تعلن جاهزيتها لاستقبال حالات "أمراض موسم الشتاء"

وضع كل الترتيبات اللازمة التي تضمن السرعة العالية في تقييم الحالات والالتزام بالمعايير العالمية

أبدت أقسام الطوارئ بمستشفى د.سليمان الحبيب بالخبر، جاهزيتها التامة لمواجهة زيادة حالات الإصابة ببعض الأمراض المرتبطة بموسم الشتاء.

وقال الدكتور سعد الشهراني المدير الطبي المساعد ورئيس أقسام الطوارئ: إنهم رفعوا مستوى جاهزية كل أقسام الطوارئ، للتعامل مع أمراض الشتاء، التي هي في معظمها "فيروسية" مثل الإنفلونزا والكحة والرشح والزكام ونحوها من الأمراض، التي تصيب الجهاز التنفسي، وأكد تواجد استشاريين ذوي كفاءات عالية، وخبرات نوعية رفيعة، في كل التخصصات الدقيقة، على مدار الساعة وفي كافة أيام الأسبوع، لتقديم رعاية صحية متكاملة وبأعلى المعايير.

واهتمت أقسام الطوارئ أيضًا بوضع كل الترتيبات اللازمة التي تضمن السرعة العالية في تقييم الحالات والالتزام بالمعايير العالمية لأوقات الانتظار في الطوارئ وتجنب التأخير، وتقديم خدمات الرعاية الصحية للحالات في أسرع وقت، ولكل الفئات العمرية وفي مختلف التخصصات.

وكشف الدكتور الشهراني عن تخصيص المستشفى منطقة كاملة مهيأة بأحدث التقنيات، لاستقبال حالات الأطفال الطارئة، لحساسية هذه الفئة، والتي توليها مستشفيات مجموعة د.سليمان الحبيب اهتمامًا خاصًّا.

وأضاف الدكتور "الشهراني" أن المستشفى خصص منطقة كاملة مهيأة بأحدث التقنيات، لاستقبال جميع حالات الأطفال الطارئة، وكذلك خصص لهم منطقة معزولة وآمنة عن أماكن الاحتكاك بالأمراض المعدية؛ لضمان سلامتهم وذويهم، وللحيلولة دون تعرضهم لأي نوع من العدوى، بالإضافة توفير سعة سريرية كبيرة في الأجنحة وكذلك العناية لكل الفئات العمرية، لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الحالات، عند الاحتياج إلى التنويم لا سمح الله، واستطرد د.الشهراني مؤكدًا جاهزية خدمة "فريق الاستجابة السريع" لتوفير خدمة الرعاية الصحية المنزلية، بطاقم طبي متكامل ومتمرس، لتقديم رعاية منزلية مميزة واستجابة سريعة لإنقاذ المرضى والمصابين.